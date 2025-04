Auch der FC Bayern an BVB-Flirt Álvarez dran?

IMAGO/Manjit Narotra

Edson Álvarez steht wohl beim FC Bayern und BVB auf der Liste

Bereits im Sommer 2023 stand Edson Álvarez kurz vor einem Wechsel in die Bundesliga. Damals wäre der Mexikaner beinahe von Ajax Amsterdam zum BVB gewechselt, hatte sich in Dortmund gar bereits ein Haus angeschaut. Nun soll der BVB erneut an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert sein. Konkurrenz bekommen die Westfalen nun offenbar vom FC Bayern.

Anfang April hatte die mexikanische Tageszeitung "El Universal" berichtet, dass Borussia Dortmund erneut die Fühler nach Edson Álvarez ausstreckt. Demnach haben die Verantwortlichen des BVB bereits Kontakt zu West Ham United aufgenommen, um sich über die Vertragssituation des 27-Jährigen zu erkunden.

Nun schaltet sich offenbar auch der FC Bayern in den Poker um den Mittelfeldmann ein, der bei West Ham United im Sommer zum Verkauf stehen soll. Das berichtet der mexikanische Transfer-Journalist Julio Rodríguez beim Kurznachrichtendienst X. Demnach steht der 27-Jährige seit geraumer Zeit auf der Liste des Rekordmeisters.

Terzic verhinderte Wechsel zum BVB

Schon 2023, als es den Nationalspieler von Ajax nach London zog, sollen sich die Münchner mit dem Mexikaner beschäftigt haben, der wohl rund 30 bis 35 Millionen Euro kosten könnte. Der deutsche Branchenprimus habe das Interesse am Mittelfeld-Abräumer, der auch schon in der Innenverteidigung auflief, jetzt wieder reaktiviert, da Eric Dier den Klub im Sommer verlassen wird, so Rodríguez.

Vertraglich ist Álvarez noch bis 2028 an West Ham gebunden. "El Universal" zufolge gehört der 83-fache Nationalspieler im Sommer allerdings zu den Streichkandidaten.

Für knapp 40 Millionen Euro wechselte Edson Álvarez im August 2023 von Ajax Amsterdam zu West Ham United. Zuvor stand Borussia Dortmund unmittelbar vor einer Verpflichtung. Doch Ex-Trainer Edin Terzic soll sich laut "WAZ" schlussendlich gegen einen Transfer des zentralen Mittelfeldspielers ausgesprochen haben.