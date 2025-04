BVB-Star will zurück in die Nationalmannschaft

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Waldemar Anton (l.) will über gute Leistungen beim BVB zurück in die Nationalmannschaft

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Waldemar Anton hofft auf eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Der BVB-Star befindet sich mit den Schwarz-Gelben aktuell im spannenden Rennen um die Champions-League-Qualifikation.

Ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sei "natürlich mein Ziel", sagte Waldemar Anton von Borussia Dortmund gegenüber "Sky".

"Ich glaube, wir haben im Sommer viel, viel, viel vor", führte der Innenverteidiger mit Blick auf das Final Four in der Nations League aus. Der 28-Jährige hatte im März gegen Italien nicht im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann gestanden.

"Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man die eigene Leistung auf dem Platz im Verein bringt, dass die Mannschaftsleistung stimmt. Und ich glaube, dann sieht das alles sehr positiv aus", sagte Anton mit Blick auf seine Lage beim BVB.

BVB unter Niko Kovac im Aufschwung

Borussia Dortmund ist unter Cheftrainer Niko Kovac in der Fußball-Bundesliga zuletzt auf den sechsen Tabellenplatz vorgerückt. Der Rückstand auf einen Champions-League-Rang beträgt drei Spieltage vor dem Saisonende nur noch drei Punkte.

Trotz der schwierigen Phase im Winter habe die Mannschaft "irgendwie ein Stück weit immer noch dran geglaubt. Ich glaube, das hat uns jetzt vor allem auch die letzten Wochen ausgezeichnet. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt eine realistische Chance haben", sagte Anton bezüglich der Chancen auf die Königsklassen-Qualifikation.

"Wir haben viele Dinge ein bisschen verändert. Ich glaube, der Teamerfolg stand irgendwann an erster Stelle. Was uns auch auszeichnet in den letzten Wochen, ist, dass jeder einfach will, dass das Team erfolgreich ist, dass wir gemeinsam was erreichen. Dadurch ist der Glaube dann wiedergekommen", sagte der BVB-Abwehrmann über die Entwicklung unter Cheftrainer Niko Kovac, der im Februar nach dem Aus von Nuri Sahin bei den Westfalen übernommen hatte.