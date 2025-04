Weltmeisterlicher Ratschlag für Müller

IMAGO/Renate Feil/M.i.S.

Thomas Müller erhält keinen neuen Vertrag beim FC Bayern

Thomas Müller muss den FC Bayern am Saisonende verlassen. Ein alter Bekannter aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft würde sich freuen, den Weltmeister von 2014 anschließend weiterhin auf dem grünen Rasen zu sehen.

Beim FC Bayern endet in diesem Sommer die Ära von Thomas Müller. Wie bereits seit geraumer Zeit offiziell feststeht, erhält der 35-Jährige keinen neuen Vertrag in München.

Offen ist hingegen, wie es für Müller anschließend weitergeht. "Mein Rat wäre, dass er das Entscheidende für sich finden muss", meinte Shkodran Mustafi gegenüber "Sport1".

Der Weltmeister von 2014 kennt Müller noch aus der gemeinsamen Zeit in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Mustafi hatte seine Karriere im letzten Sommer beendet.

"Oftmals ist es ja so, dass wir nur das Fußballerische betrachten, aber es muss halt auch privat passen", begründete der Ex-Defensivspezialist seine Meinung.

Er selbst würde sich freuen, "wenn er noch auf dem Platz bleibt, weil er ist halt ein Spieler, den du so häufig nicht mehr sehen wirst. 'Radio Müller' haben wir ihn ja genannt, weil er auch permanent am reden und coachen ist, für die jungen Spieler unheimlich wertvoll ist", so Mustafi.

Letztlich müsse die Legende des FC Bayern aber selbst entscheiden, sagte der Ex-Nationalspieler bezüglich der sportlichen Zukunft des "Raumdeuters".

FC Bayern: Thomas Müller lässt seine Zukunft offen

Müller hatte zuletzt wiederholt klargestellt, sich ausreichend Zeit nehmen zu wollen, bevor ein Entschluss gefasst wird.

"In zwei Wochen ist mein letztes Heimspiel, da werde ich nicht wehmütig und auch nicht traurig, aber trotzdem ist es irgendwie komisch", sagte der 35-Jährige am vergangenen Wochenende bei "Sky": "Wenn du 500 Bundesligaspiele machst, dann waren auch ein paar Heimspiele dabei. Dann ist das für dich so ein ganz normaler Gang hier ins Stadion - und nächstes Jahr werde ich ein Ticket brauchen."