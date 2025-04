Bitteres Halbfinal-Aus für Cristiano Ronaldo

IMAGO/Abdullah Ahmed

Cristiano Ronaldo ist raus aus der Champions League

Superstar Cristiano Ronaldo hat mit Al-Nassr das Finale der Champions League in Asien verpasst und muss weiter auf seinen ersten großen Titel in der Wüste warten.

Gegen Kawasaki Frontale aus Japan verlor der 40 Jahre alte Portugiese mit seinem Klub aus Saudi-Arabien mit 2:3 (1:1).

Der ehemalige Bayern-Star Sadio Mané erzielte das zwischenzeitliche 1:1 (28.), Ronaldo verpasste kurze Zeit später mit einem Kopfball an die Latte die Führung (34.). In der Innenverteidigung bei Al-Nassr stand zudem der Ex-Leipziger Mohamed Simakan in der Startelf.

Im Finale am 3. Mai in Dschidda trifft Kawasaki Frontale nun auf den in der saudischen Hafenstadt beheimateten Klub Al-Ahli um den deutschen Trainer Matthias Jaissle, beide Teams können erstmals den Titel holen. Al-Ahli hatte am Vortag das Saudi-Duell gegen Rekordsieger Al-Hilal auch dank eines Treffers des ehemaligen Bundesliga-Profis Roberto Firmino mit 3:1 gewonnen.