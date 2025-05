"Ein Kandidat für das Spiel des Jahres"

IMAGO/DAISUKE Nakashima

Sechs Tore fielen zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand im Champions-League-Halbfinale

Die Fußballwelt ist vom grandiosen Duell im Halbfinale der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand begeistert. Das sind die Pressestimmen zum furiosen 3:3 (2:2):

Deutschland:

"ntv": "Barca und Inter liefern denkwürdiges Champions-League-Spektakel! Hansi Flick sitzt noch nicht auf seiner Bank, da liegt sein FC Barcelona im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals schon hinten. Danach wird der deutsche Supertrainer Zeuge eines denkwürdigen Spiels."

"kicker": "Hacke, Seitfallzieher, Distanzkracher! Der FC Barcelona und Inter Mailand lieferten sich einen offenen Schlagabtausch und ein spektakuläres Halbfinal-Hinspiel, das 3:3 endet. Schon nach 30 Sekunden eröffnete Marcus Thuram per Hacke, im weiteren Verlauf drehte Lamine Yamal groß auf."

"Bild": "Epischer Schlagabtausch in Barcelona! 6 Tore. Flick träumt vom Finale dahoam. Yamal verzaubert alle."

"Süddeutsche": "Yamal hält Barca am Leben: Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League führt Inter Mailand mehrfach beim FC Barcelona - am Ende steht es 3:3. Die Katalanen können sich bei Lamine Yamal bedanken, der das mutmaßlich beste Spiel seiner jungen Karriere liefert."

"Spiegel": "Sechs Tore, aber kein Sieger – Spektakel zwischen Barcelona und Inter. Die Grundlage für ein wildes Halbfinal-Hinspiel war schon nach 30 Sekunden gelegt: Mailand gelang der perfekte Start, Barcelona zweimal die Aufholjagd. Am Ende profitierten die Spanier von einem unglücklichen Eigentor."

Spanien:

"Marca": "Barca und Inter lassen den Fußball hochleben. Das 3:3 lässt alles offen für das Rückspiel in Mailand. Ein tolles Spiel von beiden Mannschaften, in dem Lamine und Dumfries herausragen. Barcelona und Inter machen das Halbfinal-Hinspiel zu einem echten Finale der Champions."

"Sport": "Sie haben bereits die gleiche Angst vor Yamal wie vor Messi."

"El Mundo Deportivo": "Barca gleicht zweimal in einem abwechslungsreichen Halbfinale aus. Barcelona fährt mit einem Unentschieden nach Mailand, genau wie gegen Atlético im Pokal. Nicht so schlimm. Praktisch waren die ersten drei Chancen von Inter Tore, zwei davon nach Ecken, für Flicks Barca eine der größten unerledigten Aufgaben."

"AS": "Ein sensationeller Lamine rettet Barca. Was für ein monumentales Hinspiel im Halbfinale zwischen Barcelona und Inter. Ein spannendes Spiel, in dem die Italiener ihre Klasse unter Beweis stellten und Barca in Bedrängnis brachten, bis der Spieler aus Rocafonda auftauchte und eine denkwürdige Leistung ablieferte"

"El Periódico": "Der FC Barcelona lotet die Grenzen des Verstandes aus und spielt Unentschieden gegen Inter. Die Mannschaft von Flick, mit Lamine in Ekstase, steht nach den Schlägen von Inter auf und wird im Giuseppe-Meazza-Stadion um das Ticket zum Champions-League-Finale spielen."

Italien:

"Gazzetta dello Sport": "Das Spiel Barcelona-Inter endete 3:3 und ist ein Kandidat für das Spiel des Jahres. Wenn Sie am 6. Mai eine Verabredung haben, sagen Sie ab."

"Corriere della Sera": "Für Nächte wie diese voller Tore und Emotionen spielt Inter. Das phantasmagorische 3:3 auf dem Montjuic-Hügel lässt alles offen. Das Spiel ist ein Roman, der auf jeder Seite fesselnd ist."

"Corriere dello Sport": "Ein atemberaubendes Unentschieden. Im San Siro wird die Entscheidung fallen. Verrücktes Inter. Aber auch das verrücktes Barcelona und verrückte Champions League. Das Spiel ist vorbei, aber die Emotionen sind es nicht. Wer ins Finale einziehen wird, ist nicht bekannt, aber eines ist sicher: So ein Halbfinale versöhnt sich mit dem Fußball. Verrückt, aber schön."

"La Stampa": "Was bleibt von den ersten 90 Minuten? Qualität in ihren edelsten Aspekten, aber auch die mangelnde Ausgewogenheit einer Mannschaft, der Katalanen, die die Kunst der Verteidigung nicht beherrscht."

Frankreich:

"L'Equipe": "Danke und bis Dienstag. Die Begegnung, reich an Toren und Zeichen großer Klasse von Lamine Yamal oder auch von Denzel Dumfries, verspricht ein genauso offenes Rückspiel."

"Le Parisien": "Ein sensationelles Spiel, das sechs Tore und zahlreiche Wendungen brachte."

England:

"BBC": "Lamine Yamal begann zu zaubern und veränderte das Spiel. Yamal war das Herz von allem, was Barca tat."

"The Times": "Ein sensationeller Lamine inspiriert Barca. Barca holte dank eines inspirierten Lamine Yamal einen Rückstand auf. Er feiert den zweiten Jahrestag seines Debüts in der ersten Mannschaft mit einem atemberaubenden Tor. Der 17-Jährige dominiert ein hochkarätiges Spiel erneut mit seiner erstaunlichen Gelassenheit."

"Telegraph": "Eines der unterhaltsamsten Champions-League-Spiele der jüngeren Geschichte. Die Spanier wurden von einem inspirierten Lamine Yamal angetrieben, aber Inters gnadenloser Abschluss lässt das Duell vor dem zweiten Semifinale im San Siro offen."

"Sun": "Das Spiel der Saison. Lamine dominiert. Lamine Yamal wird sich irgendwann mit Lionel Messi vergleichen müssen. Der 17-jährige Spitzenspieler glänzte in seinem ersten Champions-League-Halbfinale, in dem er Barcelona mit seiner großartigen Leistung vor einer Katastrophe bewahrte, bevor Raphinhas Rakete sie erneut rettete."