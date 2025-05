Warnung vor "Risiko" bei Barca-Juwel Yamal

IMAGO/DAISUKE Nakashima

Lamine Yamal vom FC Barcelona verzückt die Fußballwelt

Lamine Yamal verzückt nicht nur ersten Champions-League-Halbfinale des FC Barcelona gegen Inter Mailand (3:3) den Welt-Fußball. Torwart-Ikone Santiago Canizares ist begeistert vom erst 17-jährigen Europameister - spricht aber auch eine Warnung aus.

"Das Risiko einer Verletzung ist immer da, generell im Leben", sagte Canizares im Interview mit dem "kicker". "Das vollkommene Glück ist ja eher selten und währt meist nie lange. Daher wird wohl auch Lamine in seiner Karriere unschöne Etappen überwinden müssen. Bislang blieb er verletzungsfrei, und freuen wir uns, dass er sein Niveau seit einem Jahr nicht nur halten, sondern ausbauen konnte."

Trotz seines jungen Alters gehört Lamine Yamal nicht nur in Spaniens Nationalmannschaft, sondern auch beim FC Barcelona zu den absoluten Schlüsselspielern. Vergleiche mit Barcas Klub-Legende Lionel Messi will Canizares aber nicht ziehen. "Er ist auf einem guten Weg, aber ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist, ihn jetzt mit Messi zu vergleichen. Zumal das große Worte sind, die Messlatte schlechthin. Und dafür ist es noch zu früh", so der Ex-Profi.

Messi, der heute bei Inter Miami in den USA kickt, habe "eine wirklich außergewöhnliche, beispielhafte, historische Karriere" hinter sich, konstatierte Canizares und fügte mit Blick auf Yamal an: "Von daher muss man dafür noch einige Jahre warten und sehen, was er auf lange Strecke wirklich alles erreicht."

FC Barcelona: Vor Yamal liegt "ein jahrelanger Weg"

Vor dem Teenager liege noch "ein langer, auch ein jahrelanger Weg. Lamine hat noch viel vor sich. Aber Talent hat er wie wohl keiner sonst momentan".

Yamal spiele "mit einer Reife, als wäre er schon zehn Jahre älter", lobte Canizares. "Er hat die technischen Fähigkeiten für Dribblings, das Auge für Räume und Wege, und vor allem beherrscht er die Kunst des letzten Passes und die des Abschlusses. Aber noch mal: Sein größtes Talent ist, all dies in so jungem Alter zu beherrschen und im Spiel auf Top-Niveau und gegen Top-Gegner."