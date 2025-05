Enthüllt: So konkret sind die Bayern-Planungen mit Wirtz

IMAGO/Moritz Mueller

Der FC Bayern buhlt weiter um Florian Wirtz

Der Transferpoker um Bayer Leverkusens Florian Wirtz ist noch lange nicht entschieden, der FC Bayern mischt allerdings an ganz vorderster Front weiter mit. An der Säbener Straße wurde sogar schon überlegt, wie man das Ausnahmetalent am besten in die Mannschaft einbauen könnte.

Ob der FC Bayern im millionenschweren Wirtz-Poker am Ende den Zuschlag bekommt, bleibt abzuwarten. Die Drähte zwischen dem Rekordmeister und der Spieler-Seite glühen, bei Bayer Leverkusen ist allerdings bis heute keine offizielle Anfrage aus München eingetroffen. Dabei sind die Gedankenspiele an der Säbener Straße durchaus konkret.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, wurde im Zuge der Planungen sogar schon überlegt, wie man den 21-Jährigen am besten in die eigene Mannschaft einbauen könnte. Das Dilemma: Mit Jamal Musiala verfügen die Münchner bereits über einen offensiven Mittelfeldspieler für das Zentrum. Das ist allerdings auch genau die Position, auf der sich Wirtz am wohlsten fühlt. Die einzige Lösung: eine Systemumstellung und das Spiel mit zwei "10ern".

Wirtz und Musiala beim FC Bayern als Doppel-10?

"Die Bayern beschäftigen sich mit diesem Plan", heißt es dazu im "Bild"-Podcast. Das Thema sei "andiskutiert" worden, die Idee mit zwei Regisseuren "haben sie auf der Liste". Ob es zur Umsetzung kommt? Unklar.

Eine angeblich Einigung zwischen Wirtz und dem FC Bayern wurde aus dem Leverkusener Umfeld auf Anfrage von RTL/ntv und sport.de in dieser Woche klar dementiert und als klassische "Ente" abgetan. Heißt: Es muss noch viel verhandelt werden. Zwischen Wirtz und dem FC Bayern, vor allem aber zwischen den Münchnern und Bayer Leverkusen.

Bayer-Boss will Transfer zum FC Bayern verhindern

Genau hier liegt laut "Sky"-Angaben eine weitere Hürde. Der Sender berichtet, dass Bayer-Boss Fernando Carro wohl einiges dafür tun wird, einen Wirtz-Transfer nach München zu verhindern. Sollte der Spieler seinen Abschiedswunsch hinterlegen, würde der CEO "probieren, ihn woanders hin zu transferieren", heißt es.

Ob Carro damit Erfolg hätte, kann nur spekuliert werden. Dem Vernehmen nach kann sich Wirtz einen Wechsel nach München grundsätzlich vorstellen. Allerdings gibt es auch laute Lockrufe von Pep Guardiola und ManCity. Abzuwarten bleibt zudem, wie und ob sich Real Madrid noch intensiv in den Poker einmischt.

Die Königlichen könnten schon bald Xabi Alonso als neuen Trainer vorstellen. Der Spanier könnte, so wird seit Monaten spekuliert, auch das Zünglein an der Waage im Wirtz-Poker werden und den deutschen Nationalspieler mit ins Bernabéu bringen. Dafür müsste der Double-Coach aber erstmal in Madrid unterschreiben.