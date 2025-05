Bericht: Grünes Licht für Verlängerung mit Bayern-Star

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Konrad Laimer (2.v.r.) soll und will beim FC Bayern verlängern

Vor einigen Wochen deutete Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern bereits an, dass die Münchner gern mit Konrad Laimer verlängern wollen, nun gibt es wohl auch von Spielerseite grünes Licht.

Konrad Laimer trägt seit Sommer 2023 das Trikot des FC Bayern. Der Österreicher ist eher ein Leisetreter, spielt sich weder in der Öffentlichkeit noch auf dem Platz in den Vordergrund, sondern leistet verlässliche Arbeit als Defensivallrounder. Und in dieser Funktion soll der 27-Jährige, der damals ablösefrei von RB Leipzig kam, noch lange beim deutschen Rekordmeister wirbeln.

Das Arbeitspapier des verlässlichen Österreichers ist ohnehin noch bis Mitte 2027 datiert, doch die Zeichen stehen auf Verlängerung.

Schon vor einigen Wochen sickerte durch, dass der FC Bayern den Routinier gern weiter binden will, nun wird im "Bild"-Podcast "Bayern-Insider" berichtet, dass auch Laimer seine Zukunft beim FCB sieht.

Man habe mit Laimer gesprochen und dieser hätte gesagt, dass er gern lange bleiben will und grünes Licht gegeben. Sollten die Bayern-Verantwortlichen im Vertragspoker also Ernst machen, könnte es "demnächst" eine Verlängerung mit Laimer geben, heißt es.

FC Bayern überschüttet Laimer mit Lob

Passend dazu hatte Christoph Freund Laimer zuletzt gelobt.

"Wir sind mit ihm sehr zufrieden. Konny spielt eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft, ist universell einsetzbar. Mit seiner Art und Weise wie er Fußball spielt, tut er der Mannschaft gut. Er ist extrem aktiv in jedem Spiel, gewinnt viele Bälle. Konny hat sich fußballerisch noch einmal weiterentwickelt, nimmt in vielen Spielen eine wichtige Rolle ein. Sein Ansehen in der Mannschaft ist sehr hoch. Er ist ein Typ, der im Training immer alles gibt" , sagte Bayerns Sportdirektor gegenüber dem österreichischen Portal "90minuten".

Zudem hatte Freund mit Blick auf Laimers Zukunft aufhorchen lassen. "Sein Vertrag endet 2027, aber die Planung ist langfristig ausgerichtet", sagte Laimers Landsmann, Worte, die vielfach schon als Ankündigung einer Verlängerung gedeutet wurden.

"Mein Gefühl ist, dass Konrad Laimer und Bayern München sehr gut zusammenpassen. Sein Ehrgeiz passt zu den Zielen des Klubs", schloss Freund.