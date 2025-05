Rückkaufoption für Bayern? RB-Klub hat Interesse an Krätzig

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Frans Krätzig ist vom FC Bayern derzeit nach Heidenheim verliehen

Eigentlich hat Frans Krätzig beim FC Bayern noch einen Vertrag bis Mitte 2027. Doch aktuell sieht es eher danach aus, als würde der aktuell verliehene Linksfuß den Klub im kommenden Sommer verlassen. Allerdings halten sich die Münchner wohl eine Hintertür offen.

Beim FC Bayern wurde Frans Krätzig ausgebildet, durchlief die Jugendabteilungen und wurde schließlich auch vor rund eineinhalb Jahren zum Profi.

Zum ganz großen Durchbruch reichte es für den 22-jährigen Mittelfeldspieler, der vielseitig einsetzbar ist, jedoch bislang nicht. Aktuell ist Krätzig an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen, nachdem im Winter eine Leihe zum VfB Stuttgart vorzeitig abgebrochen worden war.

Im Sommer kehrt der gebürtige Nürnberger vorerst nach München zurück, doch dass er dort eine neue Chance erhält, ist unwahrscheinlich.

Vielmehr sieht es danach aus, als würde sich Krätzig einen neuen Arbeitgeber suchen müssen. Und diesen könnte er in der österreichischen Bundesliga finden, dort, wo er zuvor auch schon zwischen Februar und Juni 2024 für Austria Wien aktiv war.

Denn wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, hat Red Bull Salzburg großes Interesse am 22-Jährigen.

Demnach plant der FC Bayern, Krätzig nicht mehr zu verleihen, sondern zu veräußern. Zur Sicherheit wolle man aber eine Rückkaufoption in den Kaufvertrag integrieren, um das Heft des Handelns in der Hand zu haben, falls die Leistungen des Linksfußes an anderer Stelle plötzlich explodieren.

Bleibt Krätzig in Sichtweite des FC Bayern?

Mit den stark interessierten Salzburgern gibt es demnach schon Gespräche, in den letzten Zügen sind die Verhandlungen jedoch noch nicht. Der Transfer könnte dennoch in den nächsten Wochen über die Bühne gehen, heißt es.

Der Vorteil für Krätzig: In Salzburg wäre er weiter nah an seiner Heimat und bliebe zudem einigermaßen im Blickfeld der Münchner.

Beim FC Bayern stand Krätzig im Profi-Team in insgesamt sieben Pflichtspielen auf dem Feld, dabei gelang ihm ein ein Tor und eine Vorlage.

Nach seiner schlechten Phase beim VfB Stuttgart hat sich Krätzig in Heidenheim sofort in die Startelf gespielt und wird dort sowohl auf verschiedenen Mittelfeldpositionen als auch als Linksverteidiger eingesetzt. Zwei Vorlagen und ein Tor stehen zu Buche.

Krätzigs Marktwert wird auf etwa zwei Millionen Euro geschätzt.