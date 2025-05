FC Bayern? ManUnited? Tah-Gerüchte nehmen Fahrt auf

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Jonathan Tah wird wieder verstärkt beim FC Bayern gehandelt

Bayer Leverkusens scheidender Abwehrchef Jonathan Tah wird wieder verstärkt beim FC Bayern gehandelt. Aber auch Manchester United soll die Fühler nach dem 35-maligen Nationalspieler ausstrecken.

Über das wieder aufgeflammte Interesse der Münchner an Jonathan Tah berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Zum Umdenken an der Säbener Straße soll der überraschende Abgang von Eric Dier geführt haben. Der Engländer, der unter Trainer Vincent Kompany derzeit Stammkraft im Abwehrzentrum ist, sollte eigentlich einen neuen Einjahresvertrag plus Option beim FC Bayern unterschreiben. Dem Vernehmen nach entschied er sich aber gegen einen Verbleib beim deutschen Rekordmeister und heuert nach Ablauf seines Vertrags am 30. Juni stattdessen bei der AS Monaco an.

Der Klub aus dem Fürstentum hat ihm offenbar einen langfristigeren Kontrakt sowie ein höheres Gehalt als der FC Bayern offeriert.

Tah wäre für die Münchner ablösefrei, da auch sein Vertrag bei Bayer Leverkusen ausläuft. Sportvorstand Max Eberl baggerte schon im vergangenen Sommer intensiv an dem 29-Jährigen und einigte sich angeblich sogar mit der Spielerseite auf Vertragskonditionen.

Letztlich scheiterte der Wechsel aber an einem Veto des Aufsichtsrats des FC Bayern, da dieser die Ablöseforderung der Werkself-Bosse nicht erfüllen wollte. Die Münchner boten damals laut Berichten 25 Millionen Euro für Tah, Bayer forderte 30.

Große Konkurrenz für den FC Bayern bei Jonathan Tah

Aktuell bemühen sich wenig überraschend zahlreiche Top-Klubs um den gebürtigen Hamburger. Sehr weit sollen Tahs Gespräche mit dem FC Barcelona gewesen sein, zuletzt gerieten die Verhandlungen aber ins Stocken.

Laut "Sport Bild" droht der Deal nun sogar ganz zu platzen. Barcas Erzrivale Real Madrid sowie Champions-League-Gegner Inter Mailand sollen Tah demnach ebenfalls auf dem Zettel haben.

"Sky Sports" berichtete zudem am Mittwochabend, Manchester United erwäge inzwischen, in den Tah-Poker einzusteigen. Nach einer zumindest auf nationaler Bühne abermals verkorksten Saison peilen die Red Devils einen Kader-Umbruch an, der Noch-Leverkusener könnte Teil davon werden.