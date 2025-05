Wirtz-Erbe gefunden? Bayer Leverkusen tütet Transfer-Coup ein

IMAGO/Daniel Lakomski

Ibrahim Maza wechselt von Hertha BSC zu Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hat sich die Dienste von Top-Talent Ibrahim Maza von Hertha BSC gesichert. Das bestätigten beide Vereine am Donnerstag.

"Ibrahim Maza ist aktuell einer der interessantesten jungen Offensivspieler", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. "Ibrahim passt zu uns und zu unserer Art des Fußballs. Er hat hervorragende technische Fertigkeiten, er ist dribbelstark und durchsetzungsfähig und hat dabei einen Blick für seine Mitspieler, die er glänzend einzusetzen weiß."

Für Maza, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 erhält und angeblich zwischen 13 und 14 Millionen Euro Ablöse kostet, ist der Wechsel zu Bayer Leverkusen "eine großartige Chance – ein Traum!".

Das Berliner Eigengewächs ergänzte: "Ich hatte bei der Hertha in der Zweiten Liga die besten Möglichkeiten, mich zu entwickeln und zu verbessern. Jetzt möchte ich mich bei einem europäischen Topklub auf der ganz großen Bühne bewähren."

"Ich freue mich sehr auf Bayer 04, auf das spezielle, enge Stadion mit seiner tollen Atmosphäre und auf eine Mannschaft, die mich in den zurückliegenden Jahren sehr beeindruckt hat. Hier in Leverkusen kann ich mich noch weiterentwickeln und Titel gewinnen – das ist es, was mich antreibt", führte der 19-Jährige aus.

Bayer Leverkusen: Wird Ibrahim Maza der Wirtz-Erbe?

"Er ist er ein außergewöhnlicher Spieler, für den sich nun die Möglichkeit ergeben hat, sich in der Bundesligaspitze und auf internationalem Parkett zu beweisen. Diese Chance wollte er ergreifen und daher möchten wir Ibo für die vielen schönen Momente, tolle Tore und ganz viel Herzblut für Hertha BSC danken", sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber mit Blick auf Maza.

In Leverkusen könnte der Youngster über kurz oder lang in die Fußstapfen von Florian Wirtz treten.

Das 21 Jahre alte Ausnahmetalent ist zwar noch bis 2027 an die Werkself gebunden, wird aber mit einem Wechsel in diesem oder spätestens im kommenden Sommer in Verbindung gebracht.

Unter anderem der FC Bayern hat großes Interesse daran, Wirtz zu verpflichten.