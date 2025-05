Feierplanungen der Bayern in Leipzig aufgedeckt

IMAGO

Feiert Thomas Müller seinen letzten Meistertitel mit dem FC Bayern im Stadion von RB Leipzig?

Der FC Bayern kann am Wochenende beim Gastspiel bei RB Leipzig Deutscher Fußball-Meister werden. Kommt es also in der Red Bull Arena im Münchner Erfolgsfall zu einer großen Sause? Ein Bericht hat nun die Feierplanungen des FCB aufgedeckt.

Am späten Samstagnachmittag dürfte es zahlreiche Jubel-Stürme in der Red Bull Arena geben, wenn das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern (ab 15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) abgepfiffen ist.

Entweder, weil die Roten Bullen den deutschen Fußball-Rekordmeister geärgert und mit einem Sieg oder einem Remis die Meisterschaftsentscheidung aufgeschoben haben, oder - was aktuell deutlich realistischer erscheint -, weil die Münchner mit einem Sieg in Leipzig den Titel abgeräumt haben.

Dafür braucht es einen Dreier des FC Bayern bei RB, dann wäre es egal, wie sich Konkurrent Bayer Leverkusen am Sonntag (17:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) im Fernduell beim SC Freiburg schlägt.

Sollte der FC Bayern sich den Titel zurückholen, wird der Titel-Taumel danach allerdings nur gedämpft ausfallen, wie die "Leipziger Volkszeitung" erfahren hat. Demnach ist keine großartige Feier in der Ferne geplant. Ausufernde Bierduschen oder ähnliche Aktionen auf dem Rasen wird es nicht geben, heißt es bei der Zeitung.

FC Bayern ohne Bierkutsche in Leipzig

Die Münchner hätten lediglich geplant, sich Meister-T-Shirts überzustreifen und vor der Kurve mit den Gäste-Fans zu feiern. Der große Jubel-Trubel sei vielmehr für das darauffolgende Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 10. Mai, 18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) geplant.

Der nach der Saison scheidende Bayern-Star Thomas Müller hatte nach dem 3:0-Erfolg gegen Mainz am letzten Wochenende noch scherzhaft gesagt, dass "der Bier-Laster, oder die Pferdekutsche, jetzt losfährt, damit sie pünktlich nächste Woche in Leipzig eintrifft", aber nach dem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" wird das Gefährt wohl eher im Münchner Raum bleiben.