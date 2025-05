Spion-Vorwurf gegen Tuchel: England-Coach bezieht Stellung

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Thomas Tuchel ist Nationaltrainer der Three Lions

Es war ein Spruch, der für gehörig Ärger sorgte. Der englische Trainer-Haudegen Harry Redknapp bezeichnete Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel Ende März als "deutschen Spion". Nun hat der 74-Jährige erstmals zu seinen Aussagen Stellung bezogen.

Nach über einem Monat hat der langjährige Premier-League-Coach Harry Redknapp sein Schweigen rund um seine irre Spionage-Theorie zu Nationaltrainer Thomas Tuchel gebrochen. Tenor: War alles ja gar nicht so gemeint.

"Es war ein Scherz, der massiv nach hinten losgegangen ist. Aber es war nur ein Scherz", sagte der 74-Jährige in einem Interview mit "Al Arabiya" in Dubai. "Hoffentlich kann er gut mit der Mannschaft arbeiten. Er hat viele der Spieler bereits bei Chelsea trainiert."

Spruch geht nach hinten los

Was war passiert?

Der langjährige Premier-League-Teammanager Harry Redknapp, der unter anderem für West Ham United und Tottenham Hotspur an der Seitenlinie stand, hatte Ende März bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in einem Londoner Lokal für einen Eklat gesorgt. Aufnahmen, die dem "Guardian" zugespielt wurden, zeigen Redknapp, wie er bei einer Diskussion über Nationaltrainer Thomas Tuchel den Hitlergruß zeigte und auf Nachfrage sagte, dass er nicht an Tuchel glaube und ihn vielmehr als Saboteur wahrnehme.

"Ich will ehrlich zu Ihnen sein, ich glaube, er ist ein deutscher Spion. Ich sage es Ihnen. Ernsthaft, er wurde hergeschickt, um uns zu verarschen", hatte er gesagt und damit einen Eklat verursacht.

Um seiner wirren These noch mehr Ausdruck zu verleihen, wendete er sich mit einer direkten Forderung an den Deutschen: "Geh zurück und ruiniere diese Mannschaft [die deutsche Nationalmannschaft]." Anschließend versuchte der ehemalige Premier-League-Trainer einen deutschen Akzent zu imitieren, während er eine Bewegung machte, die dem Gruß der Nationalsozialisten erkennbar ähnelte.

Auf Nachfrage von RTL/ntv und sport.de kommentierte Tuchel-Berater Dr. Olaf Meinking den Eklat um den Ex-Spurs-Trainer: "Harry Redknapp kommentiert sich selber."