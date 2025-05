Hilft eine Sport-Ikone beim Müller-Deal?

IMAGO/Midori Ikenouchi/Hasan Bratic/DeFodi Images

Die Zukunft von Thomas Müller ist noch offen

Der Abschied von Thomas Müller vom FC Bayern rückt näher. Der Los Angeles FC buhlt um den Weltmeister von 2014 und wirft verlockende Argumente in den Transfer-Poker um den Routinier.

Die Tage von Thomas Müller beim FC Bayern sind (vorerst) gezählt. Der 35-Jährige wird bei der Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) zunächst noch für den FC Bayern auflaufen. Danach kehrt er nach mehr als 25 Jahren "seinem" Verein zunächst den Rücken.

Die großen Fragen: Wo spielt der Ur-Bayer in der kommenden Saison? Und setzt er seine Karriere überhaupt fort?

Zuletzt kristallisierte sich als ernsthafteste Zukunftsoption ein Wechsel zu Los Angeles FC in der nordamerikanischen MLS heraus. Der Klub ist Kooperationspartner des FC Bayern.

Allerdings werden auch weitere MLS-Franchises sowie europäische Vereine wie die AC Florenz oder der türkische Top-Klub mit Müller in Verbindung gebracht.

Müller-Poker: Welche Rolle spielt Magic Johnson?

Los Angeles FC führt offenbar schon verlockende Angebote an, um den Bayern-Star nach Kalifornien zu locken.

So werde Müller ein Haus in Beverly Hills angeboten, 30 Minuten vom Trainingsplatz entfernt, berichtet "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider". "Ich glaube, für Thomas ist es schwer, sich ein Leben außerhalb von Bayern vorzustellen, man muss es ihm vielleicht genau erklären, was L.A. bedeutet", so der "Bild"-Journalist weiter.

Eine Rolle im Werben könnte auch Basketball-Legende Earvin "Magic" Johnson spielen. Der fünfmalige NBA-Champion ist Miteigentümer des Klubs. Die Lakers-Ikone könnte beim bekennenden Basketball-Fan Müller so zum Wechsel-Faktor werden, heißt es weiter.

Bayerns Campus-Chef Jochen Sauer ist zudem Geschäftsführer eines gemeinsamen Projekts des FCB und LA FC bei der Talentförderung. Auch er soll Müller von einem Transfer in die USA überzeugen.

Klar ist: Die MLS wolle unbedingt Müller bekommen und ihn zum Vorzeigeobjekt der Liga machen.