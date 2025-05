Julen Lopetegui heuert bei Nationalteam an

John Walton/PA Wire/dpa

Julen Lopetegui wird Fußball-Nationaltrainer in Katar

Julen Lopetegui ist neuer Fußball-Nationaltrainer des vergangenen WM-Gastgebers Katar. Der 58 Jahre alte Spanier unterschrieb nach Angaben des dortigen Verbandes einen Zweijahresvertrag bis 2027. Er folgt in diesem Amt auf seinen Landsmann Luis García.

Seinen Einstand wird Lopetegui im WM-Qualifikationsspiel gegen den Iran am 5. Juni geben, fünf Tage später folgt die Auswärtspartie in Usbekistan. Er soll die Auswahl von Katar, die zuletzt 1:3 in Kirgistan verlor, nach einer bislang enttäuschenden Qualifikation noch zur WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko führen.

Einst kurz vor WM Aus als spanischer Nationaltrainer

Zuletzt betreute Lopetegui den englischen Premier-League-Klub West Ham United. Dort musste er Anfang des Jahres nach weniger als sechs Monaten im Amt gehen. Er war auch Coach in Wolverhampton und beim FC Sevilla, mit dem er die Europa League gewann.

Auch als spanischer Nationaltrainer arbeitete Lopetegui schon. Er wurde aber 2018 vom spanischen Verband zwei Tage vor dem ersten WM-Spiel in Russland freigestellt, weil er mit Real Madrid in Gespräche getreten war, ohne den Verband zu informieren. Bei Real war dann nach nur 14 Pflichtspielen schon wieder Schluss.