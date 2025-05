Bayern-Routinier vor Abschied? Hamann völlig überrascht

IMAGO/Laci Perenyi

Dietmar Hamann blickt auf den FC Bayern

Eric Dier vom FC Bayern soll Medienberichten zufolge vor einem ablösefreien Wechsel zur AS Monaco stehen. TV-Experte Dietmar Hamann zeigt sich davon überrascht.

Der Vertrag von Eric Dier beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Den Innenverteidiger zieht es übereinstimmenden Medienberichten zufolge zur AS Monaco in die Ligue 1.

"Das überrascht mich sehr. Ich dachte, dass eine Vertragsverlängerung mit ihm Formsache ist", reagierte Dietmar Hamann in seiner "Sky"-Kolumne auf die entsprechenden Meldungen.

Der TV-Experte spekulierte: "Die Bayern waren möglicherweise nicht dazu bereit, Dier solch eine Laufzeit über zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr, was er nun in Monaco bekommt, zu geben. Vielleicht hätte Bayern da etwas kreativer sein müssen."

Dier spielte beim FC Bayern in den letzten Wochen nach der Verletzung von Dayot Upamecano eine wichtige Rolle im Abwehrzentrum. Der 31-Jährige sei "auf dem Platz selten bis nie negativ aufgefallen. Das ist für mich immer das beste Zeichen als Innenverteidiger bei Bayern München", analysierte Hamann.

Dier spreche "auch intern gewisse Dinge mal an. Zudem war er auch torgefährlich, traf beim Rückspiel in Mailand. Auf ihn ist immer Verlass", meinte der Ex-Nationalspieler weiter.

Hamann: "Ein großer Verlust" für den FC Bayern

Hamann führte aus: "Dier ist ein Spieler, der eine Mannschaft zusammenhält. Wenn er nicht spielt, meckert er nicht. Wenn er spielt, bringt er Leistung. Er hat es in seiner Bayern-Zeit herausragend gemacht. Gemeinsam mit Stanisic hat er es in den letzten Wochen in den großen Spielen hervorragend gemacht. Auch mit Blick auf die Klub-WM ist das ein großer Verlust."

Dier war im Januar 2024 von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt.

"Für seinen guten Kumpel Harry Kane könnte das vielleicht auch noch einen faden Beigeschmack haben", mutmaßte Hamann, ergänzte aber: "Auf der anderen Seite ist Kane Profi, er hat mit Bayern München Vertrag, nicht mit Dier." Offiziell bestätigt ist der Abschied des englischen Routiniers übrigens noch nicht.