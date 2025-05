Meister-Ansage beim 1. FC Köln

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Gerhard Struber will mit dem 1. FC Köln als Zweitliga-Meister in die Bundesliga

Gerhard Struber kämpft mit dem 1. FC Köln um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Rheinländer sind im deutschen Fußball-Unterhaus drei Spieltage vor dem Saisonende Spitzenreiter. Der Cheftrainer will den Platz an der Sonne mit seiner Mannschaft nicht mehr hergeben.

Für ihn persönlich mache es durchaus einen Unterschied, ob der Aufstieg als Meister der 2. Bundesliga oder als Zweitplatzierter gelingen würde, stellte Gerhard Struber vom 1. FC Köln gegenüber "Bild" klar.

"Wenn ich ganz vorn sein kann, dann will ich das auch mitnehmen und Meister werden. Warum soll ich mich mit Platz 2 zufriedengeben, wenn ich auch Erster werden kann", argumentierte der Österreicher.

Der Aufstieg mit dem 1. FC Köln habe "an sich absolute Priorität, aber ein Aufstieg als Meister ist etwas anderes – auch für die Spieler, die in dieser Saison ohnehin kaum mal so richtig abgefeiert wurden", meinte Struber.

Der 1. FC Köln rangiert in der 2. Bundesliga drei Spieltage vor dem Saisonende mit 54 Punkten an der Tabellenspitze. Der Hamburger SV liegt einen Zähler dahinter. Die Domstädter haben nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Am letzten Wochenende setzte es für den 1. FC Köln eine bittere 0:1-Auswärtspleite bei Hannover 96. Am Samstagabend (20:30 Uhr im sport.de-Liveticker) geht es gegen Schlusslicht Jahn Regensburg.