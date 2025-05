HSV führt "sehr konkrete Gespräche" mit Peretz

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Daniel Peretz (M.) vom FC Bayern soll das Interesse des HSV geweckt haben

Dass Manuel Neuer auch 2025/26 der Platzhirsch im Tor des FC Bayern sein soll, hat der deutsche Fußball-Rekordmeister bereits deutlich kommuniziert. Ebenso, dass Youngster Jonas Urbig den Routinier in einigen Spielen vertritt. Angesichts dieser Situation und dem Umstand, dass mit dem an den VfB Stuttgart verliehenen Alexander Nübel ein weiterer Hochkaräter auf seine Chance in München hofft, sieht die Situation für Daniel Peretz nicht gerade rosig aus. Der Israeli soll außerhalb der bayerischen Landeshauptstadt allerdings durchaus Bewunderer haben.

Dass der FC Bayern im Winter auf die Verletzung von Manuel Neuer reagierte, kurzerhand den 21-jährigen Jonas Urbig vom 1. FC Köln loseiste und dem deutschen U21-Nationalspieler in der Folge auch das Vertrauen schenkte, dürfte bei Daniel Peretz nicht unbedingt dafür gesorgt haben, dass er seine Chancen auf einen Platz im Tor der Münchner steigen sieht. Kein Wunder also, dass sich um die Zukunft des israelischen Nationalspielers Gerüchte ranken. Der HSV soll sein Glück versuchen.

Der Hamburger SV soll bereits "sehr konkrete Gespräche" mit Daniel Peretz über ein Engagement in Norddeutschland geführt haben. Das berichtet "Sky". Demnach ist der FC Bayern informiert, Peretz soll einen Wechsel zum Traditionsklub zudem als "ernsthafte Option" sehen.

Peretz wird den FC Bayern wohl verlassen

Steigen würden die Chancen der Hamburger wohl noch einmal, sollte im Saisonendspurt endlich die Rückkehr in die Bundesliga gelingen. Derzeit liegen die Rothosen als Tabellenführer auf Kurs, die Konkurrenz ist allerdings noch nicht abgehängt.

"Sky" bestätigt auch Spekulationen, denen zufolge Eintracht Frankfurt ebenfalls ein Auge auf Peretz geworfen hat, der HSV sei jedoch "die konkreteste Option von allen für Peretz". Erkundigungen soll sich zudem der FC Burnley eingeholt haben.

Wohin Peretz' Weg führen wird, ist noch offen, dem Bericht zufolge steht ein Abschied nach der Saison allerdings fest. Ob als Leihe oder fester Deal soll noch nicht entschieden sein.