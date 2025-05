Alonso-Erbe bei Bayer Leverkusen gefunden? So ist der Stand

IMAGO/David Rawcliffe

Erik ten Hag (r.) könnte Bayer Leverkusen übernehmen

Für den Fall eines Abgangs von Xabi Alonso spricht Bayer Leverkusen derzeit mit mehreren Trainer-Kandidaten. Das haben RTL/ntv und sport.de aus Vereinskreisen erfahren.

Der "kicker" hatte am Donnerstagabend berichtet, die Gespräche mit Manchester Uniteds Ex-Coach Erik ten Hag seien inzwischen sehr weit fortgeschritten. Womöglich bestehe sogar schon eine Einigung mit dem 55 Jahre alten Niederländer, hieß es.

Bayer Leverkusens Führungsriege um Sportchef Simon Rolfes und Geschäftsführer Fernando Carro sei demnach wie in früheren Jahren daran interessiert, einen möglichst reibungslosen Übergang auf der Trainerposition zu organisieren.

Noch ist der Abschied von Xabi Alonso aber nicht in trockenen Tüchern. Der 43-jährige Spanier wird heiß bei seinem früheren Verein Real Madrid gehandelt, wo Trainer-Ikone Carlo Ancelotti nach einer enttäuschenden Saison vor dem Aus steht.

Zwar ist Alonsos Vertrag bei Bayer Leverkusen noch bis 2026 datiert. Aufgrund einer Absprache mit den Klub-Bossen darf er den Verein aber im Falle eine Anfrage eines absoluten Schwergewichts verlassen, wohl gegen Zahlung einer Millionen-Ablöse.

Bayer Leverkusen: Weiteres Trainer-Gerücht "inkorrekt"

Über Bayers Interesse an ten Hag hatten zuvor schon mehrere Medien berichtet, laut "kicker" sei am Donnerstagabend aber noch einmal Bewegung in die Personalie gekommen.

Der frühere Cheftrainer der U23 des FC Bayern war im vergangenen Oktober bei Manchester United freigestellt worden. Vorher arbeitet ten Hag erfolgreich in seiner Heimat beim FC Utrecht sowie bei Ajax Amsterdam.

Ein weiterer Kandidat für den Job in Leverkusen ist auch der frühere spanische Nationalspieler Cesc Fàbregas.

Einen Bericht, Bayer habe ein längeres Gespräch mit dem Trainer von Como 1907 geführt, bezeichnete dessen Berater jedoch als "inkorrekt". Fàbregas beteuerte im "Corriere dello Sport", Como habe Priorität bei der Entscheidung über seine Zukunft.