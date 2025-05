Funkel von Anfang-Aus beim 1. FC Kaiserslautern überrascht

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Friedhelm Funkel kennt den 1. FC Kaiserslautern bestens

Die 2. Bundesliga steuert auf ein hochspannendes Saisonfinale zu. Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich mittendrin im Aufstiegsrennen. Friedhelm Funkel kann den zurückliegenden Trainerwechsel bei den Roten Teufeln nicht verstehen.

Der 1. FC Kaiserslautern setzt im Saisonendspurt der 2. Bundesliga auf Torsten Lieberknecht. Der 51-Jährige folgte zuletzt auf Markus Anfang, der für viele Beobachter überraschend seinen Hut auf dem Betzenberg nehmen musste - auch für Friedhelm Funkel.

Anfang habe "das ursprüngliche Ziel, eine sorgenfreie Saison, übererfüllt", schrieb das Trainer-Urgestein in seiner "kicker"-Kolumne über die Spielzeit des 1. FC Kaiserslautern. Der Tabellensiebte liegt im deutschen Fußball-Unterhaus derzeit nur einen Punkt hinter dem Relegationsplatz.

Die Pfälzer hatten 2023/24 noch lange im Abstiegskampf der 2. Bundesliga festgesteckt. Funkel übernahm als Retter und sicherte den Klassenerhalt. Auf den 71-Jährigen folgte im Sommer schließlich Anfang, der inzwischen wiederum durch Lieberknecht ersetzt wurde.

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen habe "den Mut zu Entscheidungen, die von außen nicht unbedingt sofort nachvollziehbar sind", befand Funkel.

1. FC Kaiserslautern: Funkel lobt Lieberknecht

Die Trainer-Ikone erinnerte in diesem Zusammenhang an die Rückkehr des 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga. "2022 wurde das belohnt mit der erfolgreichen Aufstiegsrelegation nach dem Wechsel von Marco Antwerpen zu Dirk Schuster", so Funkel.

"Wiederholt sich jetzt Geschichte eine Liga höher?", fragte der Fußball-Fachmann und ergänzte: "Wenn Thomas [Hengen] schon glaubte, den Trainer entlassen zu müssen, dann hat er mit Torsten Lieberknecht immerhin den idealen Nachfolger geholt."

Generell habe er manche Trainerwechsel in der 2. Bundesliga in dieser Saison nicht nachvollziehen könnte, meinte Funkel. Der 71-Jährige nannte hierbei das Aus von Stefan Leitl bei Hannover 96 im Winter als weiteres Beispiel.