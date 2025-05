Diese Entscheidungen können in Deutschlands Top-Ligen fallen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Der FC Bayern könnte seine 34. Meisterschaft eintüten

In allen drei deutschen Profiligen steht der drittletzte Spieltag auf dem Programm, zahlreiche Entscheidungen könnten am ersten Mai-Wochenende fallen. Tütet der FC Bayern die Meisterschaft ein? Muss der VfL Bochum nach vier Jahren zurück in Liga zwei? Macht der 1. FC Köln den Aufstieg klar, ebenso Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld eine Etage tiefer? Ein Überblick:

1. Bundesliga

Meisterschaft: Nach einem frustrierenden Vorsaison ohne Titel kann der FC Bayern am Wochenende Deutscher Meister werden. Holen die Münchner am Samstag (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker bei sport.de) einen Sieg bei RB Leipzig, wäre die 34. Schale perfekt. Doch auch ohne eigenen Erfolg könnte der Klub feiern: Verliert Bayer Leverkusen am Sonntag beim SC Freiburg, wäre Bayern so oder so nicht mehr einzuholen.

Champions League: Womöglich knallen an diesem Wochenende am Main die Sektkorken, denn für Eintracht Frankfurt ist der Einzug in die Königsklasse zum Greifen nah. Die Hessen folgen dem FC Bayern und Bayer in die CL, falls sie am Sonntag beim FSV Mainz 05 gewinnen, während der SC Freiburg am Sonntag gegen Bayer Leverkusen verliert oder RB Leipzig am Samstag gegen Bayern nicht gewinnt. Ein Unentschieden in Mainz könnte ebenfalls reichen, sofern Leipzig verliert und Borussia Dortmund am Samstag gegen den VfL Wolfsburg nicht gewinnt.

Abstiegskampf: Der VfL Bochum bekommt eine letzte Chance, obwohl er gefühlt bereits mit einem Bein in der 2. Liga steht: Verliert das Team von Dieter Hecking am Freitagabend (20:30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim, wäre der Abstieg nach vier Spielzeiten besiegelt. Bei einem Punktgewinn oder Sieg könnte der VfL weiter hoffen. Gleichzeitig setzen auch St. Pauli und Hoffenheim auf einen Bochumer Erfolg. Hoffenheim kann am Samstag (15:30 Uhr) den Klassenerhalt sichern - allerdings nur bei einem Sieg in Mönchengladbach und wenn Heidenheim zeitgleich nicht gewinnt. Auch St. Pauli reicht ein Sieg gegen den VfB Stuttgart, wenn Heidenheim Punkte lässt.

2. Bundesliga

Ein Spieler könnte an diesem Spieltag aufsteigen und gleichzeitig absteigen - Sargis Adamyan. Der 31-Jährige steht beim 1. FC Köln unter Vertrag, ist aber an Zweitliga-Schlusslicht Jahn Regensburg ausgeliehen. Verliert Regensburg am Samstag (20:30 Uhr) beim Effzeh, wäre der Abstieg besiegelt. Köln hingegen könnte mit einem Sieg entscheidende Punkte im Aufstiegskampf sammeln - und am Sonntag aufsteigen, falls Magdeburg, Paderborn, Düsseldorf, Elversberg und Kaiserslautern nicht gewinnen.

Die Szenarien im Überblick:

Der 1. FC Köln steigt am 32. Spieltag auf ...

- bei einem Sieg am Samstag gegen Jahn Regensburg, wenn der 1. FC Magdeburg am Freitag gegen Preußen Münster verliert und die SV Elversberg (am Sonntag beim 1. FC Nürnberg), der SC Paderborn (am Freitag beim FC Schalke 04), Fortuna Düsseldorf (am Samstag bei Eintracht Braunschweig) und der 1. FC Kaiserslautern (am Sonntag beim Karlsruher SC) nicht gewinnen.

Jahn Regensburg steigt am 32. Spieltag ab ...

- bei einer Niederlage am Samstag beim 1. FC Köln.

- bei einem Unentschieden in Köln, wenn der SSV Ulm am Samstag gegen Hannover 96 oder Preußen Münster am Freitag beim 1. FC Magdeburg mindestens einen Punkt holen.

3. Liga

In Deutschlands dritthöchster Spielklasse kommt es am Samstag (16:30 Uhr/MagentaSport) zum Topspiel zwischen Pokalfinalist Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden. Mit einem Sieg wären die Sachsen aufgestiegen. Bielefeld steht ebenfalls kurz vor dem Aufstieg, muss aber selbst bei einem Sieg auf Punktverluste von Energie Cottbus und dem 1. FC Saarbrücken hoffen.

Im Keller wiederum könnten beim SV Sandhausen und Hannover 96 II die Lichter ausgehen. Gewinnen Waldhof Mannheim oder die Zweitvertretung des VfB Stuttgart ihre Spiele, wären sie mit dann 43 Punkten nicht mehr einzuholen.