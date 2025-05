Neuer-Comeback? Kompany gibt Update

AFP/AFP/Tobias SCHWARZ

Bayern-Torwart Manuel Neuer könnte gegen Leipzig vielleicht wieder mitmischen

Manuel Neuer steht vor seinem Comeback im Tor von Bayern München.

Der Kapitän könnte im "Meisterspiel" bei RB Leipzig am Samstag (15:30 Uhr) erstmals seit dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen am 5. März und seiner Wadenverletzung wieder auf dem Platz stehen.

"Manu hat eine gute Woche hinter sich", sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag, "aber wir haben entschieden, dass wir uns im letzten Moment zusammensetzen und gemeinsam sehen, was das Beste ist für Manu und die Mannschaft."

Als Ersatz stünde weiter der junge Jonas Urbig bereit. Der Winterzugang aus Köln hat Neuer in bislang elf Pflichtspielen dieser Saison vertreten.

Die Bayern würden sich mit einem Sieg in Leipzig vorzeitig und zum 34. Mal zum deutschen Meister krönen. Auch für RB aber sei es "nicht nur so ein Spiel", warnte Kompany, der die "beste Version" der Bullen erwartet. "Deswegen bereiten wir uns auf das Spiel vor - und nicht auf eine Party."