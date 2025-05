Kane-Frust? Kompany wird deutlich

IMAGO/Renate Feil/M.i.S.

Harry Kane fehlt dem FC Bayern aufgrund einer Sperre

Der FC Bayern kann am Samstagnachmittag vorzeitig deutscher Meister werden, Harry Kane fehlt im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig aber aufgrund einer Gelbsperre. Laut Cheftrainer Vincent Kompany schiebt der Torjäger deshalb aber keinen Frust.

Meister-Matchball für den FC Bayern: Gewinnen die Münchner am Samstagnachmittag (15:30 Uhr im sport.de-Liveticker) in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig, wandert die Schale nach einem Jahr in Leverkusen wieder an die Säbener Straße.

Harry Kane darf im Duell gegen die Sachsen aufgrund seiner fünften Gelben Karte nicht mitwirken. Cheftrainer Vincent Kompany merkte davon laut eigener Aussage im Training aber nichts.

"Harry ist einer unserer besten Profis mental", stellte der Belgier auf der Pressekonferenz des FC Bayern am Freitagvormittag klar.

Kompany führte aus: "Er weiß, sein Moment kommt, er strahlt immer Selbstvertrauen aus. Dann wird er auch wieder treffen. Ich habe im Training nichts gemerkt, dass er am Samstag nicht spielen darf. Er hat gut trainiert."

FC Bayern: Harry Kane sieht Gelb - und ärgert sich

Kane ist mit 36 Pflichtspieltoren (24 davon in der Bundesliga) der treffsicherste Profi des FC Bayern. Im vergangenen Bundesliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (3:0) handelte sich der englische Superstar allerdings eine Gelbsperre ein, nachdem er den Ball bei einer Spielunterbrechung zu lange festgehalten hatte.

Kane zeigte sich nach dem Schlusspfiff sichtlich verärgert und warf Schiedsrichter Bastian Dankert sogar vor, sich profilieren zu wollen. Der DFB verteidigte jedoch die Gelbe Karte gegen den 31-Jährigen.

Für Kane wäre die Meisterschaft mit dem FC Bayern der erste große Titel in seiner Karriere. Der Angreifer war im Sommer 2023 von Tottenham Hotspur nach München gewechselt. In seiner ersten Saison beim FC Bayern blieb der Engländer ohne Titel.