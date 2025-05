Ex-Trainer hebt Kimmich über alle anderen

IMAGO/Midori Ikenouchi/Hasan Bratic/DeFodi Images

Joshua Kimmich zeigt beim FC Bayern oft Emotionen

Ein ehemaliger Weggefährte sieht Joshua Kimmich vom FC Bayern als "größten Mentalitätsspieler" im deutschen Fußball an.

Joshua Kimmich spielt beim FC Bayern seit der Ankunft von Cheftrainer Vincent Kompany wieder im Mittelfeldzentrum. In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekleidet der 30-Jährige hingegen die rechte Abwehrseite.

Sein ehemaliger Förderer Alexander Zorniger meint: Kimmich kann beides. "Es kommt darauf an, welche taktische Ausrichtung man hat", sagte der 57-Jährige zur Positions-Debatte um den DFB-Kapitän bei "ran.de".

Zorniger trainierte Kimmich einst bei RB Leipzig, wo der Rechtsfuß zwischen 2013 und 2015 als Leihgabe des VfB Stuttgart spielte. "Bei mir würde Jo immer zentral spielen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass man ihn lieber auf der rechten Seite mit allen Freiheiten haben möchte", verriet der erfahrende Coach.

Zorniger bezeichnete seinen Ex-Schützling zudem als den größten Mentalitätsspieler, "den es aktuell in Deutschland gibt." "Wenn man ihn zu 100 Prozent leistungsfähig in seiner Mannschaft haben will, dann geht es nur mit ihm. Er muss spüren, dass er beim Trainer eine große Bedeutung hat", meinte der Kimmich-Kenner.

Hamann fordert erneuten Positionswechsel

Unter Kompany kommt Kimmich beim FC Bayern wieder im Mittelfeldzentrum zum Zug. Unter dessen Vorgänger Thomas Tuchel agierte der 99-fache Nationalspieler wie auch im DFB-Team als Rechtsverteidiger.

TV-Experte Dietmar Hamann forderte im "Doppelpass" bei "Sport1" zuletzt vehement einen erneuten Positionswechsel beim FC Bayern. Mit Kimmich und Leon Goretzka im Mittelfeldzentrum werde der deutsche Rekordmeister nicht die Champions League gewinnen, lautete die These des Vize-Weltmeisters von 2002.

Kimmich hatte es 2015 zum FC Bayern gezogen. Beim deutschen Rekordmeister entwickelte sich der gebürtige Schwabe zu einer festen Größe, kommt inzwischen auf über 400 Pflichtspiele im Münchner Trikot. Sein bislang größter Erfolg mit dem FC Bayern war der Triple-Gewinn in der Saison 2019/20.