Medien: BVB hat bei Bellingham "die Nase vorn"

IMAGO/MI News

Jobe Bellingham soll weiterhin im Fokus des BVB stehen

Spekulationen, Borussia Dortmund habe es auf die Dienste von Jobe Bellingham vom AFC Sunderland abgesehen, kursieren schon seit Monaten durch die Medien. Ein neuer Bericht aus Spanien heizt die ohnehin lodernden Feuer der Gerüchteküche nun noch einmal an.

Angelt sich Borussia Dortmund zwei Jahre nach dem millionenschweren Abschied von Jude Bellingham zu Real Madrid den nächsten Bellingham? Ein Bericht des spanischen Portals "fichsjes.net" deutet zumindest an, dass sich die Fans des BVB ernsthafte Hoffnung auf eine Verpflichtung des jüngeren Bruders des englischen Superstars machen können.

Jobe Bellingham befinde sich zwar auf dem Radar "zahlreicher europäischer Teams", der BVB habe aber die "Nase vorn", berichtete "fichajes.net". Die Borussen seien bereits, eine Offerte über 20 Millionen Euro für den 19-jährigen Mittelfeldspieler auf den Tisch zu blättern, heißt es weiter.

Beim BVB soll man in Jobe Bellingham vielmehr sehen, als einen Youngster mit prominenten Namen. Im britischen Talent, das unlängst zum besten Spieler Nachwuchsspieler der englischen Zweitligasaison gekürt wurde, soll man einen Spieler sehen, der die Zukunft des Klubs prägen kann. Jobe Bellingham soll nicht weniger zugetraut werden, als dem beeindruckenden Weg seines Bruders im Ruhegebiet nachzueifern.

Weg zum Deal für den BVB ein steiniger

Jude Bellingham stieg zwischen 2020 und 2023 in Reihen der Schwarzgelben vom Toptalent zum gefeierten Topstar auf. Real Madrid zahlte letztlich mehr als 110 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler.

Der Versuch, nun einen weiteren Bellingham unter Vertrag zu nehmen, dürften sich dem BVB aber einige Hürden in den Weg stellen. Sunderland, so "fichajes.net", ist sich völlig im Klaren darüber, dass das Juwel einen großen Markt hat. In den Verhandlungen wird man auf eine satte Ablöse pochen. Bellinghams Vertrag endet erst im Sommer 2028.

Im Saisonverlauf bestritt Jobe Bellingham bereits 39 (4 Tore/3 Vorlagen) für Sunderland. War er fit, verpasste der englische U21-Nationalspieler kaum eine Minute.