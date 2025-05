Dembélé darf auf Arsenal-Rückspiel hoffen

AFP/SID/Adrian Dennis

Traf im Hinspiel zum Sieg: Ousmane Dembélé

Der französische Fußball-Spitzenklub Paris Saint-Germain darf im Halbfinal-Rückspiel der Champions League auf einen Einsatz von Ousmane Dembélé hoffen.

Der Siegtorschütze aus dem Hinspiel beim FC Arsenal (1:0) habe eine "Muskeldehnung im rechten Oberschenkel" erlitten, teilte PSG am Freitag mit. Seine Situation entwickle sich jedoch "positiv".

Dembélé war am Dienstag in der 70. Minute verletzt ausgewechselt worden, zuvor hatte der Franzose mit seinem Treffer das Tor zum Finale in München weit aufgestoßen. "Ich habe etwas gespürt, aber mir geht es gut", hatte der 27-Jährige nach dem Abpfiff betont.

Bevor PSG am Mittwoch (21.00 Uhr) Arsenal zum Rückspiel empfängt, steht für den bereits feststehenden französischen Meister am Samstag (17:00 Uhr/jeweils DAZN) noch das Liga-Auswärtsspiel bei Racing Straßburg auf dem Programm.

"Morgen wird er nicht spielen, das ist sicher", sagte PSG-Trainer Luis Enrique am Freitag. Laut Mitteilung soll sich Dembélé "in Kürze" noch "einer weiteren Untersuchung" unterziehen.