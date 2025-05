Bericht: "Super viele Bayern-Geheimtreffen" mit Wirtz

IMAGO/Laci Perenyi

Leverkusens Florian Wirtz ist heißes Transfer-Thema beim FC Bayern

Der FC Bayern gilt als großer Interessent für Florian Wirtz, möchte den Bundesliga-Shootingstar am liebsten in diesem Sommer verpflichten. Nun wurde enthüllt, wie intensiv die Münchner derzeit am Offensivmann von Bayer Leverkusen baggern.

Florian Wirtz ist der Wunschtransfer des FC Bayern in diesem Sommer, daran gibt es nach übereinstimmenden Medienberichten keinen Zweifel mehr. Allerdings ist der deutsche Rekordmeister nicht allein im Werben um den Offensiv-Zauberer von Bayer Leverkusen. Deswegen legen sich die Verantwortlichen offenbar so richtig ins Zeug.

Denn wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg in der Show "Transfer-Update" verriet, hat es in den letzten Wochen "super viele Treffen und Geheimtreffen des FC Bayern mit Wirtz" Wirtz gegeben. Die Münchner lassen demnach nichts unversucht, den deutschen Nationalspieler von einem Wechsel an die Säbener Straße zu überzeugen.

Aktuell sei aber noch offen, ob der 21-Jährige am Ende wirklich den Rufen des FC Bayern erliegt. Eine Zusage soll es noch nicht geben.

Und: Selbst wenn es zu einer mündlichen Einigung zwischen Spielerseite und FCB käme, dann würde der Transfer sich wohl noch lange ziehen, weil erst dann die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs beginnen würden, warnte Plettenberg vor Hoffnungen auf einen möglichen Blitz-Transfers nach Saisonende.

Das Problem: Für Wirtz wird definitiv eine hohe Ablösesumme fällig. Von einem Gesamtpaket im Wert von 250 Millionen Euro ist die Rede, das aus Transfersumme und Gehalt besteht. Mindestens 150 Millionen Euro sind wohl nötig, um Wirtz loszueisen, weitere 100 Millionen Euro für einen Fünfjahresvertrag als Salär.

FC Bayern: So ist der Offensiv-Plan, falls Wirtz kommt

Sollte Wirtz am Ende tatsächlich beim FC Bayern landen, wäre die Sommer-Transfer-Phase des Rekordmeisters im Einkaufsbereich aufgrund der hohen Ausgaben wohl mehr oder weniger abgeschlossen, heißt es weiter bei "Sky".

Der TV-Sender hat erfahren, dass dann kein Backup für Harry Kane geholt werden würde, wie eigentlich angedacht. Vielmehr würde man dann wohl Serge Gnabry zum Mittelstürmer umfunktionieren.

Wirtz wird aktuell nicht nur vom FC Bayern umworben. Auch Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola hat die Fühler ausgestreckt. Dazu ist auch ein Wechsel zu Real Madrid Thema, insbesondere, da Bayer-Coach Xabi Alonso dort anheuern könnte.

Laut "Sky" soll sich Wirtz jetzt bald entscheiden, wie es für ihn weitergeht, damit Bayer Planungssicherheit hat. Die Werkself-Bosse wollen weiter mit dem Offensivmann verlängern.