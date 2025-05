Weitere Gerüchte um Zukunft von Thomas Müller

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Thomas Müller verlässt den FC Bayern im Sommer - in Richtung MLS?

Seitdem bekannt ist, dass sich die Wege von FC Bayern und Thomas Müller nach der aktuellen Saison trennen, sprießen zahlreiche Gerüchte um die Zukunft des Weltmeisters von 2014 in die Höhe. Nun gibt es neue Spekulationen um ein Engagement in der Major League Soccer (MLS) in Nordamerika.

Sollte Thomas Müller die Frage danach, ob er seine Fußballer-Karriere über den aktuellen Sommer hinaus fortsetzen will, mit "ja" beantworten, dann stehen dem Offensivmann des FC Bayern zahlreiche Türen offen.

Schon vor einigen Wochen rund um den angekündigten Abschied wurde über einen möglichen Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) spekuliert, dort, wo unter anderem Lionel Messi sein Geld verdient.

Nun heizt "Sky" die Gerüchte an. Vor allem Bayerns Partnerklub aus der MLS, der Los Angeles FC, soll mächtig Gas geben im Werben um Müller.

Es soll bereits erste Gespräche gegeben haben mit Müller, dieser habe sich Informationen über den LA FC eingeholt. Die Verbindung zwischen den Münchner und den US-Amerikanern ist eng, man ist bestens vernetzt.

FC Bayern: LA lockt Müller mit Weltstadt-Flair

Der Verein will Müller zum absoluten Superstar machen, heißt es beim Pay-TV-Sender. Demnach soll man hoffen, dass es für Müller ein Anreiz sein könnte, dass LA ein Austragungsort bei der WM 2026 ist und 2028 auch die Olympischen Sommerspiele austrägt. Daneben lockt die Hollywood-Metropole mit dem bekannten Flair.

Neben dem LA FC war auch der FC Cincinnati am Bayern-Star interessiert, die Franchise aus Ohio hätte sogar ein Vorgriffsrecht auf den Offensivmann gehabt, aber Müller will wohl nicht nach Cincinnati.

Da das Vorgriffsrecht damit nicht greift, ist Müller für alle Teams auf dem Markt, wenn ein anderes Team der Franchise das Vorgriffsrecht abkauft.

Neben Bayerns Partnerklub LA sind laut dem Bericht auch noch der San Diego FC und Chicago Fire interessiert. Bei Letztgenanntem spielte in der Vergangenheit Müllers ehemaliger Mitspieler Bastian Schweinsteiger zwischen 2017 und 2019.

Neben der MLS wurde Müller zuletzt auch schon in Italien bei AC Florenz gehandelt, auch Fenerbahce aus der Türkei war Thema.