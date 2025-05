Von wegen Flatter! HSV feiert souveränen Dreier

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gelhardt

Jubel beim HSV! Der Aufstieg ist nah

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat einen riesigen Schritt Richtung Aufstieg gemacht und sich den ersten Matchball erspielt.

Nach drei Partien ohne Sieg fand das Team von Trainer Merlin Polzin durch das 4:0 (1:0) bei Darmstadt 98 rechtzeitig zurück in die Erfolgsspur, eroberte zumindest vorübergehend die Tabellenspitze - und könnte am kommenden Wochenende aus eigener Kraft nach sieben Jahren die Bundesliga-Rückkehr perfekt machen.

Im Stadion am Böllenfalltor erzielten Ludovit Reis (23.), Ransford Königsdörffer (57.), Top-Torjäger Davie Selke (80.) und Joker Robert Glatzel (90.+5) die erlösenden Treffer. Bei noch zwei ausstehenden Spielen ist der Aufstieg des einstigen Bundesliga-Dinos zum Greifen nah. Dabei war vor der Partie in Darmstadt angesichts des jüngsten Negativlaufs mal wieder die Angst bei den Hamburgern umgegangen.

Nun fiebert der Traditionsklub dem Heimspiel gegen den SSV Ulm am nächsten Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) entgegen. Am Abend könnten die Kölner mit einem Sieg gegen Jahn Regensburg die Tabellenspitze in der 2. Liga aber wieder übernehmen.

Am "Bölle" war zunächst wenig vom leicht verunsichert wirkenden HSV zu sehen - bis zur Führung. Diese fiel fast aus dem Nichts: Nach einer Ecke köpfte Reis aus kurzer Distanz ein und gab den Gästen damit spürbar mehr Sicherheit. Hamburg verteidigte tief, ließ dank einer konzentrierten Defensivarbeit gegen harmlose Hessen aber kaum etwas zu.

"Es geht darum, einen Zweikampf mehr zu machen, einen Sprint mehr zu machen", hatte Polzin gefordert. Der Wille und das Engagement stimmten jedenfalls bei den HSV-Profis. Offensiv setzte Hamburg fast nur auf Konter, dafür konnten sich die Gäste auf ihre Standards verlassen. Königsdörffer sorgte nach einer Ecke sehenswert aus der Drehung für die komfortable Führung des HSV. Die Fans im Gästeblock feierten ausgiebig, nachdem Selke mit seinem 21. Saisontor alles klar machte.