Schalke bestätigt Trainer-Beben - alter Bekannter übernimmt

IMAGO/Maximilian Koch

Kees van Wonderen muss beim FC Schalke 04 vorzeitig gehen

Der FC Schalke 04 trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Kees van Wonderen. Das gab der Fußball-Zweitligist am Tag nach der Heimpleite gegen den SC Paderborn (0:2) bekannt.

Kees van Wonderen muss beim FC Schalke 04 vorzeitig seinen Hut nehmen. Wie die Gelsenkirchener am Samstag offiziell bestätigten, erfolgt die eigentlich für den Sommer beschlossene Trennung vom Niederländer nun bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende.

"Insbesondere das Auftreten und die Entwicklung in den vergangenen zwei Wochen geben Anlass zur Sorge. Wir sind nur noch sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt, der Trend ist negativ. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, jetzt zu reagieren. Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Verein", wird Youri Mulder, Direktor Profifußball, in einem Statement der Königsblauen zitiert.

Neben van Wonderen muss Assistenzcoach Robert Molenaar ebenfalls seine Koffer packen. "Wir danken Kees und Robert für ihre Arbeit und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft", so Mulder.

Fimpel übernimmt den FC Schalke 04 bis Saisonende

U23-Trainer Jakob Fimpel übernimmt den FC Schalke 04 für die beiden verbleibenden Spiele der laufenden Saison in der 2. Bundesliga. Der 36-Jährige hatte bereits nach dem Aus von Karel Geraerts im vergangenen Herbst interimsweise an der Seitenlinie gestanden. Anschließend übernahm van Wonderen, der in Gelsenkirchen nun ebenfalls wieder Geschichte ist.

"Egal mit wem man spricht, der Tenor ist bei allen gleich: Jakob hat im Herbst einen rundum positiven Eindruck bei den Spielern hinterlassen. Er wird die Mannschaft mit seiner Ansprache emotional erreichen, wird ihr für Training und Spiel klare Strukturen geben und eine hohe Leistungsbereitschaft von jedem Einzelnen einfordern", zeigte sich Mulder von der Wahl pro Fimpel überzeugt.

Der S04-Funktionär forderte: "Wir haben es selbst in der Hand: Mindestens einen Punkt brauchen wir noch, um sicher die Klasse zu halten. Jeder ist gefordert, dafür alles zu tun und sein Herz in die Hand zu nehmen." Die Schalker Verantwortlichen suchen derweil im Hintergrund nach einem neuen Übungsleiter für die kommende Saison.