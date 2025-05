So plant Itakura seine Gladbach-Zukunft

IMAGO/RHR-FOTO

Ko Itakura (l.) will angeblich nicht bei Gladbach verlängern

Rund um Ko Itakura von Borussia Mönchengladbach ranken sich derzeit viele Transfer-Spekulationen. Dem FC Bayern sowie Borussia Dortmund aus der Fußball-Bundesliga wird Interesse nachgesagt. Einem neusten Gerücht zufolge soll es den Innenverteidiger aber woanders hinziehen.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, plant Ko Itakura keine Vertragsverlängerung bei Borussia Mönchengladbach. Das derzeitige Arbeitspapier ist bis 2026 datiert.

Demzufolge werde der 28-Jährige entweder per Ausstiegsklausel nach der laufenden Saison oder im darauffolgenden Sommer ablösefrei weiterziehen. Gladbach habe jedoch momentan "noch keine offizielle Kenntnis" darüber, so Plettenberg weiter.

Manchester City kann offenbar zuschlagen

Laut des Transfer-Journalisten ist in Itakura Vertrag für diesen Sommer eine Ausstiegsklausel "im Bereich von zehn bis 15 Millionen Euro" verankert.

Sein Ex-Klub Manchester City aus der Premier League soll ein sogenanntes "matching right" haben. Heißt übersetzt: Die Skyblues müssten in diesem Fall über die Angebote anderer Klub informiert werden und könnten Itakura dann für denselben Preis selbst verpflichten.

Gladbach-Star beim FC Bayern und BVB gehandelt

Zuletzt wurde dem FC Bayern Interesse am japanischen Nationalspieler nachgesagt. "Sky" zufolge gibt es zurzeit aber keine heiße Spur nach München. "Sport Bild" brachte Borussia Dortmund kürzlich ebenfalls in die Verlosung. Itakura soll es dem jüngsten Gerücht zufolge aber in Richtung Premier League ziehen.

Der Abwehrmann läuft seit 2022 für Gladbach auf und gehört zu den Leistungsträgern im Team von Cheftrainer Gerardo Seoane. Zuvor spielte er eine Saison auf Leihbasis beim FC Schalke 04, damals noch als Profi von Manchester City.

Itakura kämpft mit Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga noch um die Qualifikation für das internationale Geschäft.