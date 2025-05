Jesus in Saudi-Arabien gefeuert - Mohammed übernimmt

AFP/SID/FAYEZ NURELDINE

Entlassen: Jorge Jesus

Der portugiesische Erfolgscoach Jorge Jesus ist beim saudi-arabischen Fußball-Meister Al-Hilal entlassen worden.

Die Trennung von dem 70-Jährigen gab der Verein vier Tage nach dem Halbfinal-Aus in der asiatischen Champions League bekannt. Bis auf Weiteres übernimmt Mohammed Al Shalhoub das Training und die Vorbereitung auf die bevorstehende Klub-WM in den USA.

Jesus hatte den Klub zu Beginn seiner zweiten Amtszeit in Riad vor Jahresfrist zum 19. Meister-Titel geführt. In der laufenden Saison liegt Al-Hilal kurz vor Ende der Spielzeit drei Punkte hinter Spitzenreiter Al-Ittihad.

Jesus, der in seiner Heimat mit Benfica Lissabon dreimal den Meistertitel holte, gehört in der Trainer-Gilde zu den Wandervögeln. Abgesehen von seinen Engagements in Saudi-Arabien war der Coach außerhalb Portugals auch schon in der Türkei sowie in Brasilien tätig, wo Jesus mit Flamengo Rio de Janeiro 2019 die Copa Libertadores gewann.