Müller winkt historischer Giggs-Rekord

IMAGO/kolbert-press/Martin Agüera

Thomas Müller hat mit dem FC Bayern diese Saison wieder Grund zum Jubeln

In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft trug Thomas Müller einst die legendäre Nummer 13 seines Idols und Namensvetters Gerd Müller. Von daher passt es, dass die Legende des FC Bayern in der Bundesliga-Saison - so kein absolutes Wunder eintritt - seine 13. Schale mit den Münchnern gewinnt. Müller zieht dann mit der Ikone eines anderen Top-Klubs gleich.

Thomas Müller konzentriert sich auf die Gegenwart. Zu seiner sportlichen Zukunft verlor er in seinem jüngsten Instagram-Newsletter kaum Worte, versprach stattdessen für Samstag schonmal die Meisterschaft (die Bayern ab 15:30 bei RB Leipzig im Liveticker von sport.de).

"Ich werde sicher noch viele Worte zum Ende meiner Spielerlaufbahn beim FC Bayern und dem Anfang von etwas Neuem finden. Aber jetzt scheint noch nicht die Zeit dafür. Erst einmal werden wir am Samstag Meister", teilte der 35-Jährige seiner Fan-Gefolgschaft mit.

Dem Zuspruch der Anhänger dankte der Weltmeister von 2014 ausdrücklich. "Trotzdem bin ich mit dem Team noch voll im Spielbetrieb und fokussiert darauf, endlich wieder die Meisterschale nach München zu holen."

Beim FC Bayern ist für Müller spätestens im Sommer nach der Klub-Weltmeisterschaft in den USA Schluss - nach einer einzigartigen Karriere, die 2008 noch unter Jürgen Klinsmann in der Bundesliga begonnen hatte.

FC Bayern: Thomas Müller führt Titel-Tabelle an, Manuel Neuer Zweiter

Das Bayern-Urgestein hat Titel gesammelt, wie in Deutschland kaum ein Zweiter. Zweimal gewann der mit den Münchnern gar das Triple, mit seinen zwölf Meistertiteln ist er schon jetzt Bundesliga-Rekordhalter.

Sackt Müller mit dem FCB Nummer 13 ein, ist er auch im internationalen Meister-Ranking ganz vorne, würde sich den Spitzenplatz dann mit Ryan Giggs teilen. Der Waliser holte in seinen 24 Jahren bei Manchester United ebenfalls 13 nationale Meistertitel.

Platz zwei hinter Müller belegt in Bayerns ewiger Meister-Tabelle übrigens Manuel Neuer mit demnächst dann zwölf Schalen in der Karriere-Vita. Zehnmal Meister wurden Robert Lewandowski und David Alaba, neunmal reckten Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Sven Ulreich, Franck Ribéry, Jérôme Boateng und Javi Martínez die Schale in die Höhe.

Die Bayern-Legenden Arjen Robben, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn und Mehmet Scholl kommen auf acht Meisterschaften, Lothar Matthäus und Klaus Augenthaler immerhin auf sieben.