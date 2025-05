Eberl deutet zeitnahe Sané-Verlängerung an

IMAGO/Midori Ikenouchi/Hasan Bratic/DeFodi Images

Der FC Bayern wird wohl schon in Kürze die Vertragsverlängerung mit Nationalspieler Leroy Sané bekanntgeben. Das deutete Sportchef Max Eberl am Samstag vor dem Bundesligaspiel der Münchner bei RB Leipzig am "Sky"-Mikrofon an.

Die Vertragsverlängerung von Leroy Sané beim FC Bayern ist offenbar nur noch eine Frage von Tagen. Dies bestätigte Max Eberl am Samstag im "Sky"-Interview.

"Wir sind in Gesprächen, wir sind in guten Gesprächen, wir sind in zielführenden Gesprächen, aber die Unterschrift fehlt noch", deutete Eberl an, dass nur noch wenige Hürden zu überwinden sind, bis Spieler und Klub eine Übereinkunft erzielen.

Eberl: Sané will, der FC Bayern will

Die grundsätzliche Bereitschaft der weiteren Zusammenarbeit sei auf beiden Seiten da, so der Offizielle. "Wir würden es gerne machen, Leroy auch - jetzt müssen wir noch klarkommen."

Wie lange die Gespräche noch andauern, konnte oder wollte Eberl nicht prognostizieren. Stattdessen sagte er mit dem Blick auf eine erneute Sané-Unterschrift lediglich: "Wir sind noch nicht ganz da."

Bereits vor wenigen Tagen berichtete "Bild", dass sich Sané und der Rekordmeister in den entscheidenden Vertragsfragen geeinigt hätten. Allerdings schrieb auch das Blatt von "Details", die noch zu klären seien. Eine Einschätzung, die nun auch Eberl bestätigte.

FC Bayern passt Sané-Gehalt an

Wie genau der neue Vertrag von Sané aussehen wird, kann nur spekuliert werden. Als sicher gilt, dass der 29-Jährige künftig deutlich weniger Gehalt als bisher kassiert.

Schätzungen zufolge muss sich der Nationalspieler mit vier bis sieben Millionen Euro weniger pro Saison begnügen. Mit einem angepassten Salär von 13 Millionen Euro würde er aber weiterhin zu den Großverdienern im Kader des Rekordmeisters gehören.

Dass Sané seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert, war zwischenzeitlich nicht unbedingt abzusehen. Erst nachdem der Nationalspieler in der Spätphase der Saison wieder zu seiner Form fand, wurden die Abschiedsgerüchte um ihn leiser. Vor wenigen Wochen soll ihm der Klub schließlich ein erstes konkretes Angebot vorgelegt und damit die Weichen für eine Fortsetzung der sportlichen Ehe gestellt haben.