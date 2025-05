Nach Kantersieg: Kovac übt klare Kritik an BVB-Auftritt

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Niko Kovac fand nach dem Sieg gegen Wolfsburg deutliche Worte

Mit einem 4:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg hat Borussia Dortmund am Samstag den vierten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga erobert. BVB-Trainer Niko Kovac übte nach Abpfiff allerdings erstaunlich deutliche Kritik am Auftritt seiner Mannschaft.

"In der ersten Halbzeit war es nicht gut. Wir hatten keine Aggressivität, keine Tiefe, haben viel zu behäbig durch die Mitte gespielt", befand der Chefcoach.

Dabei hatte der BVB gegen Wolfsburg eigentlich einen Traumstart erwischt: Schon nach drei Minuten traf Serhou Guirassy zur frühen Führung. Doch in den folgenden Minuten waren es vor allem die Gäste aus Niedersachsen, die mutig anrannten.

Niko Kovac hätte sich mit der Führung im Rücken einen ganz anderen Spielverlauf gewünscht. "Eigentlich ist es das Beste, was einem passieren kann. Das muss uns Auftrieb geben und nicht dem Gegner. Da war ich nicht glücklich", mahnte der Kroate an.

"Wir waren zu passiv und zu statisch, sind nicht nach vorne angelaufen, sondern immer nur wie ein Scheibenwischer hin- und hergelaufen", legte Kovac nach.

BVB will nach Europa

Erst nach dem Seitenwechsel schalteten die Dortmunder einen Gang hoch und schraubten das Ergebnis gegen Wölfe mit Auflösungserscheinungen in die Höhe.

Dass es auf der Anzeigetafel letztlich so deutlich wurde, habe auch an der Stimmung auf den Rängen gelegen, betonte Kovac. "Was hier für eine Energie und Wucht entsteht, das ist unglaublich. Das ist kaum zu stoppen", lobte er den eigenen Anhang.

Leistungsgerecht war der hohe Sieg aus seiner Sicht aber nicht. Für den Moment belegen die Dortmunder nun den vierten Platz in der Bundesliga, der die Teilnahme an der Champions League bedeuten würde.

Kovac sieht den BVB zwei Spieltage vor To­res­schluss jedoch längst nicht am Ziel. "Wir werden immer den Finger heben und mahnen. Wir haben noch zwei Spiele und diese zwei Spiele müssen wir sehr ernst angehen, weil noch einiges zu holen ist", erinnerte er.

Die Vorgabe ist nach der beeindruckenden Aufholjagd der letzten Wochen inzwischen klar: "Wir wollen international dabei sein", gab Kovac die Richtung vor.