HSV mit einem Bein zurück in der Bundesliga

Die HSV-Profis feierten vor der Kurve

Die kleine Sause am Böllenfalltor lieferte den Profis des Hamburger SV bereits einen Vorgeschmack auf das, was sie in der kommenden Woche erwarten könnte. Davie Selke und seine Teamkollegen hüpften vor den euphorischen Fans, als die Bundesliga-Rückkehr nach sieben quälend langen Jahren endlich ganz nah war.

"Jetzt haben wir richtig Bock auf das Finale im Heimspiel gegen Ulm, das wir gemeinsam mit den Fans ziehen wollen", sagte Selke nach dem 4:0 (1:0) bei Darmstadt 98, mit dem sich der HSV den ersten Matchball erspielt hatte.

Am nächsten Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) kann der einstige Bundesliga-Dino den Aufstieg gegen den SSV Ulm im Volksparkstadion aus eigener Kraft perfekt machen.

Man werde "zusammen mit unseren Fans alles geben, um dann auch den letzten Schritt noch zu gehen", kündigte Jonas Meffert an. Ransford Königsdörffer trat zwar nach den "emotionalen" Momenten vor der Kurve noch etwas auf die Bremse, versprach aber dennoch: "Wenn wir es nächste Woche durchziehen sollten, gibt es genug Kaltgetränke."

Dabei war vor der Partie in Darmstadt angesichts des jüngsten Negativlaufs mit drei Spielen ohne Sieg mal wieder die Angst bei den Hamburgern umgegangen. Das Team um Trainer Merlin Polzin aber habe "nach dem schlechten Spiel gegen Karlsruhe die richtigen Worte gefunden, Stefan Kuntz auch", sagte Selke: "Und so haben wir uns auf dieses Spiel eingeschworen. Wir freuen uns riesig."