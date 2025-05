Real-Stars rechnen "seit Wochen" mit Alonso-Ankunft

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Wird Bayer Leverkusen wohl verlassen: Xabi Alonso

Der Wechsel von Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen zu Real Madrid ist zwar noch nicht offiziell, wird aber wohl schon bald über die Bühne gehen. In der königlichen Kabine ist der neue Coach angeblich schon sehr lange ein großes Thema.

Xabi Alonso wird seine Zelte bei Bayer Leverkusen nach der Saison 2024/25 wohl abbrechen und zu Real Madrid wechseln. Zweifel am Wechsel des Spaniers gibt es kaum noch, an eine weitere Spielzeit am Rhein glaubt niemand mehr. Auch die Stars von Real Madrid nicht.

Einem Bericht der Sportzeitung "AS" zufolge ist Alonsos Ankunft in der Real-Kabine schon sehr lange ein Thema. "Seit Wochen" werde intern darüber gesprochen, schreibt das Blatt. Auch auf den Gängen der Geschäftsstelle sei der Noch-Leverkusener "schon eine ganze Weile" da.

Alonso-Gerede bei Real Madrid "immer schlimmer"

Die Aussage "Lasst uns sehen, wie es nächstes Jahr mit Xabi läuft" sei intern wie extern im Real-Umfeld zu hören, behauptet die "AS". Und auch das schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten. Seit drei Wochen aber werde es "immer schlimmer", zitiert das Blatt dazu ein anonyme Quelle aus dem Vereinsumfeld.

Mehr oder weniger Gewissheit soll nach dem Champions-League-Aus der Königlichen im Viertelfinale gegen den FC Arsenal geherrscht haben. Nach der Niederlage im Pokalfinale gegen den FC Barcelona sei der Trainerwechsel hin zu Alonso von allen im Real-Lager "akzeptiert" worden, heißt es.

Ancelotti hat Real-Stars schon informiert

Carlo Ancelotti hat den Weg für Alonso laut "AS"-Angaben schon freigemacht. Der Italiener seine Mannschaft demnach schon darüber in Kenntnis gesetzt, dass er seine Karriere ab Sommer 2025 bei der brasilianischen Nationalmannschaft fortsetzen wird. Ein Plan, der zuletzt ins Wanken geriet, an dem grundsätzlich aber immer noch festgehalten wird, wie mehrere Medien berichten.

Ancelottis Zukunft soll die des Vereins allerdings nicht beeinflussen. Heißt: Ob er nun Selecao-Coach wird oder nicht, bei Real Madrid geht es für ihn laut "AS" nicht weiter. Die Königlichen legen ihr sportliches Schicksal in die Hände von Xabi Alonso. Sie selbst wissen es angeblich schon. Bald soll es dann auch der Rest der Welt erfahren, ganz offiziell.