Mbappé-Doppelpack: Real zittert sich zu Pflichtsieg

IMAGO/Manu Reino/DeFodi Images

Kylian Mbappé schnürte gegen Celta Vigo einen Doppelpack

Real Madrid ist dem FC Barcelona im Titelrennen der spanischen Fußball-Liga vor dem womöglich entscheidenden Clásico nur mit Mühe auf den Fersen geblieben.

Eine Woche vor dem direkten Duell der beiden Erzrivalen setzten sich die Madrilenen mit 3:2 (2:0) gegen Celta Vigo durch und verkürzten den Rückstand auf den Tabellenführer aus Katalonien bei noch vier ausstehenden Ligaspielen wieder auf vier Punkte.

Im ersten Spiel nach der aufsehenerregenden Finalniederlage im Pokal gegen Barca machte es das Team von Trainer Carlo Ancelotti, der seine Zukunftspläne erst nach dem letzten Ligaspiel der Königlichen bekannt geben will, aber unnötig spannend.

Toptalent Arda Güler (33.) mit einem sehenswerten Linksschuss und Superstar Kylian Mbappé (39./48.) trafen zunächst für Real, das auf den verletzten und ohnehin gesperrten Nationalspieler Antonio Rüdiger verzichten musste.

Javi Rodriguez (69.) und Williot Swedberg (76.) ließen die Gastgeber aber noch einmal zittern. Real-Torhüter Thibaut Courtois verhinderte in der Schlussphase den Ausgleich.

Nach dem Sieg des FC Barcelona am Samstagabend bei Real Valladolid (2:1) erfüllte Madrid dennoch seine Pflicht. Im Clásico am nächsten Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) in Barcelona benötigt Real gegen das Team des deutschen Trainers Hansi Flick unbedingt einen Erfolg, um seine Chancen auf die Meisterschaft hochzuhalten. Ansonsten droht eine Saison ohne Titel.