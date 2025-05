Nach Barca-Comeback: Ter Stegen muss zurück auf die Bank

IMAGO/Guillermo Martinez

Marc-André ter Stegen ist zurück auf dem Platz

Beim knappen 2:1-Sieg des FC Barcelona gegen Schlusslicht Real Valladolid stand erstmals wieder Marc-André ter Stegen im Tor der Katalanen. Für die wirklich wichtigen Spiele im Saisonfinale genießt der Nationalkeeper allerdings noch nicht das Vertrauen.

Wie Barca-Trainer Hansi Flick ankündigte, wird am Dienstag im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Inter Mailand statt Marc-André ter Stegen wieder Wojciech Szczesny im Tor stehen.

"Das ist unser Plan", sagte Flick am Samstag. Der Entschluss gelte auch für den Clásico am kommenden Wochenende gegen Real Madrid, der die Vorentscheidung im spanischen Titelkampf bedeuten könnte.

Ter Stegen hatte sich im September einen Riss der Patellasehne zugezogen und war den Großteil der Saison ausgefallen. In seinem ersten Einsatz seit über sieben Monaten hinterließ der Ex-Gladbacher nun einen soliden Eindruck.

Ter Stegen zeigte drei Paraden und blieb mit dem Ball am Fuß fehlerfrei. In der spanischen Presse gab man ihm allerdings eine Teilschuld am frühen Gegentor.

Flick verteilt Sonderlob an ter Stegen

Insgesamt habe der Auftritt gezeigt, dass es dem DFB-Schlussmann an "Wettkampfrhythmus" fehle, urteilte die "AS". Ter Stegen sei noch "weit von seiner Bestform entfernt", so die Sportzeitung weiter.

Nach dem Rückstand brauchte der FC Barcelona am Samstag gegen das Schlusslicht bis nach der Pause, um die Partie noch zu drehen. Flick wollte danach dennoch nicht allzu hart mit seinen Schützlingen ins Gericht gehen.

"Ich bin nicht enttäuscht. Wenn du neun Veränderungen in der Startelf vornimmst, dann ist das für die Jungs nicht einfach", stellte er auf der Pressekonferenz klar. "Ich habe das größte Vertrauen in meine Spieler. Sie haben alles gegeben, obwohl es nicht einfach war."

Und auch für ter Stegen hatte der Übungsleiter warme Worte übrig. "Vor allem in der zweiten Halbzeit hat er gezeigt, wie gut er ist, wie er performen kann. Das war gut zu sehen", lobte Flick.