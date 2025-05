Bierhoff sieht Bayern in der Sané-Zwickmühle

IMAGO

Leroy Sané wird seinen Vertrag beim FC Bayern wohl verlängern

Der FC Bayern steht kurz davor, den Vertrag mit Nationalspieler Leroy Sané ein weiteres Mal zu verlängern. Oliver Bierhoff hält das grundsätzlich für eine gute Idee, sieht in dem 29-Jährigen aber auch einen Spieler, der gewisse Qualitäten nicht mitbringt.

Die Vertragsverlängerung von Leroy Sané beim FC Bayern ist nur noch Formsache. Das deutete Sportchef Max Eberl am Samstag im "Sky"-Interview an. Es ist ein Schritt, der durchaus kontrovers diskutiert wird. Nicht wenige hätten sich frischen Wind auf der Sané-Position und einen Abschied des 29-Jährigen gewünscht.

So weit will Oliver Bierhoff nicht gehen. Der frühere Manager der Nationalmannschaft sagte am Sonntag im "Sport1-Doppelpass", Sané sei ein Spieler, "den du immer gerne in der Mannschaft haben willst". Gleichwohl sei es aber auch "schwer, um ihn herum sicher eine Mannschaft zu bauen".

Bierhoff: FC Bayern bekommt mit Sané keine Garantie

Als Verantwortlicher müsse man immer schauen, welcher Spieler dem Verein "eine Garantie" geben können, erklärte Bierhoff weiter. "Bei einem Philipp Lahm wusste ich: Der macht 60 Spiele, davon sind 55 sehr gut und fünf gut. [...] Bei Leroy ist es so: Kann ich über 50 Spiele auf ihn zählen? Das ist ein Fragezeichen."

Gleichzeitig gab Bierhoff aber auch zu bedenken, dass der FC Bayern sich nicht zwangsläufig verbessern würde, wenn man Sané ziehen ließe. Zudem müsse man dann auch "30 bis 50 Millionen Euro in die Hand nehmen", um einen Ersatz zu verpflichten.

"Was Bayern München zahlt, ist enorm"

Der FC Bayern wird diese Zwickmühle letztlich lösen, indem er Sané einen Vertrag mit deutlich geringeren Bezügen anbietet. Sein Jahresgehalt soll auf "nur" noch 13 Millionen Euro sinken. Das wären vier bis sieben Millionen pro Jahr weniger als jetzt.

Dem Nationalspieler dürfte das am Ende trotzdem noch gefallen, denn mit 13 Millionen Euro jährlich zählt er selbst im europaweiten Vergleich noch immer zu den Großverdienern. Das findet auch Bierhoff, der angesichts des Gehaltsgefüges im München vielsagend meinte: "Sie haben bei recht vielen Spielern ein unglaublich hohes Gehaltsgefüge. Innerhalb Europas, in England, Spanien und Italien gucken sie schon und sagen: Mensch, was Bayern München da zahlt, ist enorm."