Köln-Beben! Struber und Keller offenbar gefeuert

IMAGO/RHR-FOTO

Gerhard Struber muss in Köln wohl seinen Hut nehmen

Vom Geißbockheim aus erschüttert ein Effzeh-Beben Köln! Wie die "Bild" berichtet, schmeißt der 1. FC Köln mitten im Aufstiegskampf Trainer Gerhard Struber und Sport-Geschäftsführer Christian Keller raus.

Dem Boulevard-Blatt zufolge will der Zweitligist die Entlassungen am Montag öffentlich machen. In den verbliebenden Spielen beim 1. FC Nürnberg und gegen Kaiserslautern könnte U19-Coach Stefan Ruthenbeck übernehmen.

Laut "Bild" denkt Köln aber sogar über einen Aufstiegsmission von Trainer-Legende Friedhelm Funkel nach, der den Klub 2021 als Retter via Relegation in der Bundesliga gehalten hatte.

Der FC hatte am Samstag durch ein 1:1 gegen Schlusslicht Regensburg die Tabellenführung verloren und steht bei noch zwei verbleibenden Spieltagen auf Platz zwei. Der Vorsprung auf den Relegations- sowie den ersten Nicht-Aufstiegsplatz beträgt drei Punkte.

Am Geißbockheim war es am Sonntagnachmittag zu einer Krisensitzung gekommen. Der Vorstand um Präsident Werner Struber traf sich demnach mit Struber und Keller.

1. FC Köln hat "die Flatter"

Keller soll laut "Bild" bis zuletzt loyal zu Struber gestanden und den Trainer verteidigt haben. Der Vorstand habe sich ebenfalls für Struber ausgesprochen, die Klub-Gremien hätten dagegen den Daumen gesenkt.

Nach dem Regensburg-Gegurke hatte sich der Frust vieler FC-Fans in "Struber raus"-Rufen entladen. Keller schloss einen Rauswurf aus - jetzt müssen offenbar beide ihren Hut nehmen.

Keller hatte Struber in der vergangenen Saison nach Köln geholt. Neben dem HSV galten die Kölner als die großen Aufstiegsfavoriten. Dieser Rolle wurden sie aber nicht immer gerecht.

Beim 1. FC Köln wiederholt sich in gewisser Weise Geschichte. Auch Trainer Markus Anfang wurde 2019 spät in der Saison am 31. Spieltag gefeuert - Köln war damals sogar Tabellenführer und stieg eine Woche später auf.

Dieses Jahr ist das Ziel in Gefahr, die Formkurve der Kölner zeigt nach unten. "Köln hat die Flatter", urteilte RTL-Experte Felix Kroos bei RTL/ntv und sport.de. Für ihn sei der HSV "durch", dahinter sieht er Paderborn und Elversberg.