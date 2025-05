BVB-Boss reagiert auf Gerüchte um Kehl-Aus

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Sebastian Kehl ist Sportdirektor des BVB

Im Januar hatte Sebastian Kehl sein Arbeitspapier bei Borussia Dortmund bis Ende Juni 2027 verlängert. Zuletzt schien es aber dennoch offen, ob der Sportdirektor dem BVB nach einer über weite Teilen miserablen Saison dennoch erhalten bleibt oder doch einem Mega-Umbruch im Sommer zum Opfer fällt. Geschäftsführer Lars Ricken hat letzte Zweifel an der Zukunft des Ex-Profis nun ausgeräumt.

Schon am Sonntag hatte die "Bild" vermeldet, dass man sich beim BVB dazu entschieden habe, nach der laufenden Saison keine Veränderungen in der sportlichen Führung vorzunehmen - unabhängig davon, auf welchem Tabellenplatz die Westfalen ihre Spielzeit beenden. Eine Entscheidung über die Zukunft von Sebastian Kehl bestätigte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken am Sonntag.

"Ich habe eine Entscheidung im Januar getroffen und in keinem Interview irgendeine Tür aufgemacht", stellte der 48-Jährige beim Pay-TV-Sender "Sky" klar, als er auf die Zukunft des Sportdirektors angesprochen wurde. Anfang des Jahres hatte der ehemalige BVB-Kapitän, der immer wieder für gescheiterte Transfers in der Kritik stand, für zwei Jahre verlängert.

BVB hat Vertrag "ganz bewusst" verlängert

"Ich habe im Winter viele Entscheidungen getroffen und ganz bewusst den Vertrag von Kehl verlängert und mich da klar bekannt. Die Windstärke damals war ein Orkan", blickte Ricken auf die durchaus umstrittene Entscheidung zurück, die inmitten der Transferperiode und der schlechten sportlichen Lage der Schwarz-Gelben verkündet wurde.

Nach dem 4:0 gegen den VfL Wolfsburg hat Dortmund zwei Spieltage vor Saisonende eine realistische Chance, sich unter dem im Februar gekommenen Trainer Niko Kovac doch noch für die Champions League zu qualifizieren. Auf Tabellenplatz fünf liegend ist der BVB nur einen Punkt von Champions-League-Rang fünf entfernt, den aktuell der SC Freiburg inne hat.

In Leverkusen und beim Heimspiel gegen Holstein Kiel müssen also dringend sechs Punkte her, um doch die Königsklasse-Hymne im Westfalenstadion ertönen zu lassen.