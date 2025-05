1. FC Köln bestätigt Trainer-Hammer

IMAGO/Herbert Bucco

Friedhelm Funkel soll den 1. FC Köln in die Bundesliga führen

Nach dem 1:1 gegen Schlusslicht Jahn Regensburg brennt es beim 1. FC Köln lichterloh. Am Montagmittag verkündete der Zweitligist die sofortige Trennung von Trainer Gerhard Struber und Sportchef Christian Keller. Im Saisonendspurt setzt der Effzeh stattdessen auf Trainer-Routinier und Feuerwehrmann Friedhelm Funkel, der die Bundesliga-Rückkehr eintüten soll. Die Nachfolge von Keller wird intern gelöst.

"In Friedhelm gewinnen wir einen äußerst erfahrenen Trainer, der den FC und solche Drucksituationen bestens kennt. Er hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er Mannschaften in entscheidenden Phasen stabilisieren und zum Erfolg führen kann. Wir sind überzeugt, dass er der richtige Mann ist, um das Team mit seiner Ruhe und Expertise in den letzten beiden Spielen zum Aufstieg zu führen", so FC-Präsident Werner Wolf über den Trainerwechsel.

Die Nachfolge von Sportchef Keller tritt derweil Thomas Kessler an, der bis zuletzt als Bereichsleiter Lizenzfußball am Geißbockheim tätig war. "Thomas ist nicht nur mit ganzem Herzen ein Kölner, er war auch in sämtliche Abläufe der Kaderplanung eingebunden und kann dementsprechend alle Gespräche nahtlos fortführen", begründet Wolf die Wahl.

1. FC Köln schenkt Tabellenführung her

Der FC hatte am Samstag durch ein blamables 1:1 gegen Schlusslicht Regensburg die Tabellenführung verloren und steht bei noch zwei verbleibenden Spieltagen auf Platz zwei. Der Vorsprung auf den Relegations- sowie den ersten Nicht-Aufstiegsplatz beträgt drei Punkte.

Am Geißbockheim war es am Sonntagnachmittag zu einer Krisensitzung gekommen. Der Vorstand um Präsident Wolf traf sich demnach mit Struber und Keller. Keller soll laut "Bild" bis zuletzt loyal zu Struber gestanden und den Trainer verteidigt haben. Der Vorstand habe sich ebenfalls für Struber ausgesprochen, die Klub-Gremien hätten dagegen den Daumen gesenkt. Insbesondere der einflussreiche Rewe-Boss Lionel Souque soll auf die Entlassung des Österreichers gedrängt haben.

Beim 1. FC Köln wiederholt sich in gewisser Weise Geschichte. Auch Trainer Markus Anfang wurde 2019 spät in der Saison am 31. Spieltag gefeuert - Köln war damals sogar Tabellenführer und stieg eine Woche später auf.