Kroos über Schalke-Chaos: "Überrascht keinen mehr"

Die Tage von Kees van Wonderen (2. v. r.) beim FC Schalke 04 sind schon wieder gezählt.

Nach der biederen 0:2-Vorstellung im Heimspiel gegen den SC Paderborn endet die Zeit von Cheftrainer Kees van Wonderen beim FC Schalke 04 zwei Spiele vor dem Saisonende. Im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de ordnet Felix Kroos die jüngsten Entwicklungen in Gelsenkirchen ein. Besserung sei mit der Verpflichtung von Frank Baumann als Sportvorstand in Sicht, so der Ex-Profi.

"Das Problem ist, bei Schalke überrascht es schon gar keinen mehr, wenn wieder Chaos herrscht", kommentierte der RTL-Experte die Entlassung des Niederländers am Samstag. Das Aus von van Wonderen zum Saisonende hatte sowieso festgestanden. Nach dem blutleeren Auftritt am Freitagabend gegen den SCP zog man die Trennung vor.

Dem FC Schalke 04 fehle es weiterhin an "Kontinuität, Ruhe und Konstanz", so Kroos: "Wie das möglich sein soll, da liegt meine Hoffnung ein bisschen in Frank Baumann. Ich kenne ihn sehr gut aus Bremen. Er ist ein ruhiger Typ mit klaren Entscheidung. Ich kann ihm nur wünschen, dass er Ruhe in den Laden bekommt."

Kroos: Große Schalke-Power "immer noch da"

Mit einer zeitnahen Besserung beim Traditionsklub, der im schlimmsten Fall immer noch auf den Relegationsrang 16 abrutschen kann, rechnet der 34-Jährige aber nicht: "In dieser Saison wird das aber wohl nicht mehr. Aus Schalker Sicht ist die Saison hoffentlich in zwei Spielen vorbei. Dann geht es um Konstanz und Qualität auf den entscheidenden Position."

Die Voraussetzungen für eine erfolgreichere Zukunft sind unterdessen am Berger Feld vorhanden. "Die große Power des FC Schalke ist immer noch da, sie wird nur einfach seit Jahren nicht genutzt", legte Kroos den Finger in die tiefe Wunde des Traditionsklubs aus dem Ruhrpott, der in den verbleibenden Saisonspielen einmal mehr von Interimscoach Jakob Fimpel betreut wird.

Der eigentliche U23-Coach hatte die Profis bereits im Herbst nach dem Aus von Karel Geraerts übernommen und zu vier Punkten aus zwei Spielen geführt.