"Es stimmt": Neuer Berater bestätigt Sané-Wechsel

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Leroy Sané ist nur noch bis zum Saisonende an den FC Bayern gebunden

Eigentlich schien die Vertragsverlängerung von Leroy Sané beim FC Bayern nur noch reine Formsache zu sein. Ein überraschender Berater-Wechsel mischt die Karten nun aber noch einmal neu.

Leroy Sané vom FC Bayern wird fortan von Pini Zahavi anstatt von der Agentur 11WINS vertreten.

"Es stimmt. Leroy Sané hat sich unserer Agentur angeschlossen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", bestätigte der einflussreiche Berater die entsprechenden Medienberichte gegenüber "Bild".

Zahavi ergänzte: "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum FC Bayern und den handelnden Personen. Wir freuen uns auf die kommende Gespräche."

FC Bayern und Sané waren angeblich schon einig

Eigentlich schien die Vertragsverlängerung von Sané in München nur noch reine Formsache zu sein. "Wir sind in Gesprächen, wir sind in guten Gesprächen, wir sind in zielführenden Gesprächen, aber die Unterschrift fehlt noch", hatte Sportvorstand Max Eberl vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern bei RB Leipzig (3:3) am Samstag bei "Sky" erklärt.

Und nun? "Bild" zufolge sei Sanés Berater-Wechsel für die Verantwortlichen an der Säbener Straße "total überraschend" gekommen.

Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, sollen sich der FC Bayern und der deutsche Nationalspieler bereits über einen neuen Dreijahresvertrag einig gewesen sein. Ein Fixgehalt von zehn Millionen Euro sowie Boni von bis zu fünf Millionen Euro sollen demnach ebenfalls schon mündlich ausverhandelt worden sein.

Sané weckt offenbar Interesse

Mit Zahavi an Sanés Seite dürften die Karten nun noch einmal neu gemischt werden.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte den 82-Jährigen einst als "geldgierigen Piranha" bezeichnet, als der deutsche Rekordmeister vergebens mit David Alaba über einen neuen Vertrag verhandelte. Den Österreicher zog es im Sommer 2021 ablösefrei zu Real Madrid.

Der FC Bayern dürfte großes Interesse daran haben, einen Abgang von Sané zum Nulltarif zu verhindern. Der "kicker" nennt in seiner Montagsausgabe den FC Arsenal aus der Premier League sowie Al-Ittihad aus Saudi-Arabien als mutmaßliche Interessenten am 29-Jährigen.