So lief die Titelparty-Nacht beim FC Bayern

IMAGO/Paul Fritz

Der FC Bayern durfte am Sonntag ganz offiziell den Titel feiern

Nachdem dem FC Bayern die Meisterschaft nach dem Leverkusener Remis am Sonntag nicht mehr zu nehmen war, setzten die Stars in einem Münchner Nobelrestaurant zu einer Titel-Sause an, von der nun Details enthüllt wurden.

Eigentlich stand am späten Samstagnachmittag nach dem 3:3 in Leipzig schon fest, dass der FC Bayern nicht mehr vom Thron zu stoßen war, auch wenn Bayer Leverkusen rechnerisch noch eine Chance gehabt hätte. Spätestens nach dem 2:2 der Werkself in Freiburg aber war den Münchnern der Titel nicht mehr zu nehmen.

Dabei wären die Bayern-Stars wohl auch gern erst am nächsten Samstag im eigenen Stadion gegen Gladbach (18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) Meister geworden, jedenfalls lässt sich ein lauter "Scheiße!"-Schrei dahin deuten. Dieser ertönte laut "Bild" als die Freiburger zwischenzeitlich gegen Bayer in Führung gingen aus einem Fenster im Münchner Nobelrestaurant Käfer, in dem sich eine Handvoll Bayern-Stars versammelt hatte, um das Spiel des Konkurrenten zu schauen.

Unter den FCB-Profis war unter anderem Angreifer Harry Kane, der sich am frühen Abend dann doch noch Meister nennen durfte und diesen Umstand auch gern mit der Fußball-Welt teilte.

Seinen über 17 Millionen Follower gewährte er auf der Internetplattform Instagram Einblicke ins Innere des Promi-Lokals. So schmetterte der englische Nationalspieler Arm in Arm mit Joshua Kimmich und Eric Dier Hits wie "Sweet Caroline" oder "Take Me Home, Country Roads".

Statt einer Bierdusche bekam der Torjäger dem Etablissement entsprechend ein paar Champagner-Spritzer ab. "Von Herzen gönnen wir alle diesen Titel nicht zuletzt Harry Kane, der bereits sagenhafte 80 Tore für uns erzielt hat und der allen gezeigt hat: Kane kann Titel!", kommentierte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Nach und nach trudelten immer mehr Bayern-Profis ein. So gesellten sich im Laufe des Abends auch Serge Gnabry, Jamal Musiala oder Leon Goretzka - mit Pappmeisterschale - zu den Feierwütigen. Es war bereits nach 22:00 Uhr und die Gästeliste füllte sich immer mehr. Auch Sportdirektor Christoph Freund kam noch mit dem Taxi, auf dem Balkon des Lokals schwenkten Spieler Schals und sangen.

Abwehrspieler des FC Bayern bleibt nur eine Dreiviertelstunde

Laut "Bild" mussten Mitarbeiter des Nobelrestaurants in der Partynacht gleich mehrere Male für Nachschub bei der Rauchware sorgen. Vor allem Zigarren waren sehr beliebt.

Einer, der offenbar weniger Spaß hatte, war Verteidiger Min-jae Kim. Dem Bericht nach blieb er lediglich 45 Minuten und machte danach schon wieder den Abflug. Ganz anders Goretzka. Der ehemalige Bochumer soll sich eine Stunde vor Mitternacht das Mikro geschnappt und laut "Bochum" von Herbert Grönemeyer mitgesungen haben.

Erst nach Mitternacht erreicht Co-Trainer René Maric die Location. Während einige wenige Stars bis etwa 2:30 Uhr durchhielten, verließ Kane das Nobelrestaurant laut "Bild" gegen 1:30 Uhr.

Fans des FC Bayern verzichten auf große Sause

So feuchtfröhlich es den Abend über im Restaurant einherging, so ruhig war es derweil draußen. Auf dem Marienplatz gab es keine Spur von Bayern-Fans. Und auch rund um die Münchner Freiheit war es erstaunlich leer und ruhig nach einem Meistertitel. Keine Autokorsos, keine Fans, keine Party.

Vor dem Käfer hatten sich am späten Abend zwar noch rund 30 Bayern-Anhänger eingefunden, die mit Autogrammen und Selfies belohnt wurden. Die Türen blieben für die Fans aber verschlossen.

Nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Gladbach am kommenden Samstag dürfte die ganze Bayern-Familie dann zusammen in der Allianz Arena feiern.