Hier hat der FC Bayern "Nachholbedarf"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern ist zurück auf dem Bundesliga-Thron

Nach einem Jahr Pause ist der FC Bayern zurück auf Deutschlands Fußball-Thron. BVB-Ikone Jürgen Kohler, der einst auch selbst beim Rekordmeister kickte, sieht dennoch einige Baustellen in München.

Der Titelgewinn des FC Bayern sei zwar "verdient" und das Team von Trainer Vincent Kompany derzeit "klar die beste Mannschaft in Deutschland", schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner "kicker"-Kolumne. "Aber gemessen an ihren Ansprüchen können sie nur teilweise zufrieden sein."

Dabei hat Kohler nicht in erster Linie die Münchner Rivalen im Oberhaus im Sinn. "Vor allem mit Blick auf die internationale Konkurrenz stellt sich die Frage, ob die Qualität im Kader ausreicht, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen", erklärte er stattdessen. "Gerade in der Innenverteidigung und auf der rechten Abwehrseite sehe ich Nachholbedarf im Vergleich zur Spitze in Europa."

Der FC Bayern hatte die 34. Meisterschaft seiner Vereinshistorie am Sonntag "auf dem Sofa" gefeiert, da Verfolger Bayer Leverkusen nicht über ein 2:2 beim SC Freiburg hinauskam. Die Werkself hatte die erfolgsverwöhnten Münchner in der vergangenen Saison nicht nur in der Bundesliga überflügelt, sondern auch den DFB-Pokal gewonnen. In dieser Spielzeit bleiben die Leverkusener aber titellos.

Das ist Jürgen Kohlers BVB-Prognose

Das gilt auch für Kohlers alte Liebe, den BVB. Nach einer extrem holprigen Saison zeigte der Trend in Dortmund aber zuletzt immerhin wieder nach oben.

"Nach dem 0:2 in Leipzig hat Niko Kovac die richtigen Schlüsse gezogen, der BVB wirkt nun stabil und macht auch in Sachen Fitness und Körperlichkeit einen anderen Eindruck als vor einigen Wochen. Deswegen rechne ich damit, dass die Borussia Platz 4 im Endspurt noch erreicht", so Kohler.

Dafür müsste der wiedererstarkte BVB allerdings noch den SC Freiburg überflügeln. Nach dem Remis gegen Bayer haben die Breisgauer als Tabellenvierter noch einen Punkt Vorsprung auf die Schwarz-Gelben, die wiederum am Sonntag (15:30 Uhr) in Leverkusen spielen.