Entscheidung bei Trainersuche des FC Schalke 04 gefallen

IMAGO/Ralf Brueck

Youri Mulder und Co. suchen einen neuen Trainer für den FC Schalke 04

Zur kommenden Saison sucht der FC Schalke 04 nach dem Last-Minute-Trainerwechsel von Kees van Wonderen hin zu Jakob Fimpel einen neuen Chefcoach. Eine erste Entscheidung ist jetzt durchgesickert.

Laut "WAZ" dürfen die Verantwortlichen um den neuen Sportvorstand Frank Baumann, Sportdirektor Youri Mulder sowie Kaderplaner Ben Manga eine Ablösesumme für den neuen Übungsleiter zahlen, diese dürfe demnach sogar "etwas höher" ausfallen.

Das erweitert den Kreis der Kandidaten: Christian Titz etwa ist beim 1. FC Magdeburg auch über die Saison hinaus gebunden. Das gilt auch für Lukas Kwasniok, dessen Abschied vom SC Paderborn zum Saisonende allerdings bereits feststeht.

Dem Bericht zufolge geht die Trainersuche des FC Schalke 04 zeitnah in die heiße Phase. Die Entscheider sollen sich demnach auf eine Shortlist mit nur noch wenigen Kandidaten geeinigt haben. Intensivere Gespräche mit diesen sollen folgen, es werde allerdings derzeit noch nicht final mit einem Top-Favoriten verhandelt, heißt es.

Klar ist angeblich, dass der neue Mann an der Seitenlinie zumindest noch am Rande in die Kaderplanung für die kommende Saison eingebunden werden soll. Schalkes Sommervorbereitung beginnt am 18. Juni.

Aktuell ist nach dem 0:2 gegen Paderborn am Wochenende allerdings nicht einmal der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga in trockenen Tüchern. Es droht theoretische noch die Relegation.

FC Schalke 04 zieht (einmal mehr) die Reißleine

Als letzte Patrone zogen die S04-Bosse nach dem 0:2 gegen Paderborn am Freitag die Reißleine und gaben Kees van Wonderen den Laufpass. U23-Coach Jakob Fimpel verantwortet die letzten beiden Ligaspiele als Interimslösung.

Laut "WAZ" war auch Co-Trainer Tim Hoogland ein heißer Kandidat als Übergangstrainer. Unter anderem seine fehlende Erfahrung als Chefcoach gab aber den Ausschlag gegen den 39 Jahre alten Ex-Profi.

Fimpel war bereits im Herbst für zwei Spiele als Interimstrainer eingesprungen, nach der Trennung von Karel Geraerts.