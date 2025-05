Gittens kündigt offenbar seinen BVB-Abgang schon an

IMAGO/Max Maiwald/DeFodi Images

Jamie Gittens will den BVB im Sommer offenbar unbedingt verlassen

Seit Monaten befindet sich Jamie Gittens bei Borussia Dortmund auf der Suche nach seiner Form aus dem Herbst. Im Sommer wird der englische Flügelflitzer den BVB wohl verlassen. Seinen Wechsel soll der Youngster intern bereits mit durchaus brisanten Aussagen angekündigt haben.

Mindestens 50 bis 60 Millionen Euro wird der BVB mit Jamie Gittens im Sommer wohl einnehmen, wenn dieser seinen angepeilten Wechsel in die Premier League vollzieht. Dass der Engländer idas Weite sucht, daran gibt es laut Medienberichten kaum einen Zweifel. Laut "Sky" hat der Flügelflitzer seinen Wechselwunsch längst hinterlegt.

Nun vermelden die "Ruhr Nachrichten", dass der 20-Jährige auch in der BVB-Kabine bereits angekündigt hat, den Klub im Sommer verlassen zu wollen. Dabei sollen Sätze wie "Ich bin eh bald weg" oder "Nächstes Jahr spiele ich auf keinen Fall mehr hier" gefallen sein, so die für gewöhnlich gut informierte Regionalzeitung.

In der Führungsetage der Dortmunder will man derweil von den Wechselabsichten des U21-Auswahlspielers der Three Lions aber noch nichts wissen. "Das stimmt so nicht", betonte Geschäftsführer Lars Ricken am Sonntagabend bei "Sky 90", als er auf die Gerüchte um den bevorstehenden Gittens-Transfer angesprochen wurde.

Gittens vom BVB zum FC Arsenal?

"Der Junge war schon bei uns im Jugendbereich, da ist ein extrem großes Vertrauensverhältnis gewachsen. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem BVB", erklärte der Ex-Profi weiter. Die Interessenten aus der Premier League wird das Dementi von Ricken aber wohl nicht davon abhalten, im Sommer bei Gittens Ernst zu machen.

Insbesondere der FC Chelsea zeigte zuletzt große Interesse am Offensivspieler, soll mit Gittens und dessen Berater bereits Gespräche geführt haben. Nun soll sich laut "Ruhr Nachrichten" aber ein neuer Favorit im Poker um den BVB-Star herauskristallisieren. Demnach steht der Rechtsfuß inzwischen auch beim FC Arsenal hoch im Kurs.

Die Gunners sollen aktuell die besten Chancen haben, im Sommer den Zuschlag zu erhalten. Im Norden Londons sehe Gittens eine große Chance auf regelmäßige Einsatzzeiten, heißt es. Zudem spreche das deutlich ruhigere Umfeld beim CL-Halbfinalisten für einen Transfer.