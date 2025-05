Flick will mit viel Spektakel ins Finale

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Hansi Flick will mit Barca ins Endspiel der Champions League

Liefert Hansi Flick das nächste Spektakel? Der deutsche Trainer und der FC Barcelona haben die Latte für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Inter Mailand fast unerreichbar hoch gelegt.

Als Hansi Flick den Trainingsplatz gemeinsam mit Robert Lewandowski betrat und dabei verschmitzt lächelte, wirkte es wie eine kleine Drohung an Inter Mailand.

Da der deutsche Trainer für das "Finale ums Finale" jetzt auch noch mit seinem wochenlang verletzten Torjäger planen kann, steht dem nächsten Champions-League-Spektakel wohl kaum etwas im Wege.

Denn Flick schien nach dem weltweit beachteten Feuerwerk des genialen Barca-Jungstars Lamine Yamal beim 3:3 aus dem Halbfinal-Hinspiel Blut geleckt zu haben. "Für uns ist es wichtig, dass wir auf die gleiche Art und Weise und mit dem gleichen Selbstvertrauen auftreten", sagte der Coach vor dem Showdown bei Inter am Dienstag (21:00 Uhr): "Wir haben 90 Minuten. Das ist genug, um ins Finale zu kommen. Das ist unser Ziel."

Auf dem Weg ins Endspiel von München am 31. Mai gegen Paris Saint-Germain oder den FC Arsenal kann Flick wieder auf Lewandowski setzen, mit dem er bereits bei Bayern 2020 die Königsklasse gewonnen hatte. Der Pole trainierte nach seiner Oberschenkelverletzung am Sonntag wieder mit der Mannschaft und wird in Mailand im Kader stehen. Doch selbst ohne Lewandowski lagen Barcas Schwächen keineswegs im Angriff. "Wir werden am Dienstag unsere Chancen bekommen", sagte Flick selbstsicher.

Flick ermahnt die Defensive - ter Stegen muss zuschauen

So begeistert Flick auch von der Leistung seiner Mannschaft vom vergangenen Mittwoch war, als es Yamal gefühlt alleine mit ganz Mailand aufnahm und durch Inters Reihen wie ein Messer durch warme Butter glitt, so bestimmt wies der Deutsche auf Barcas Defensivprobleme hin. Immerhin hatten die Katalanen vor Yamals Zaubershow 0:2 zurückgelegen - und teilweise viel zu sorglos in der Abwehr agiert.

Etwas weniger Spektakel, sofern es um Gegentore geht, dürfte Flick im San Siro also durchaus gefallen. Ein Tor per Hacke von Marcus Thuram, ein Seitfallzieher von Denzel Dumfries - und ein völlig freier Kopfballtreffer des Niederländers nach einer Ecke.

Derartige Patzer darf sich Barca nicht leisten, wenn es mit dem Endspiel klappen soll. "Wir müssen es besser verteidigen. Das müssen wir am Dienstag besser machen", so der Flick, der eindringlich mahnte: "Es ist ein Finale für das Finale."

Ein Finale, das Flick und Co. ohne Marc-André ter Stegen bestreiten müssen. Der Nationaltorwart, der am Samstag beim 2:1 in der Liga beim Schlusslicht Real Valladolid sein Comeback nach schwerer Knieverletzung gegeben hatte, kehrt vorerst wieder ins zweite Glied zurück, wobei er für die Königsklasse ohnehin nicht gemeldet ist.

Für den Champions-League-Sieger von 2015 spielt bei Inter und auch im für die spanische Meisterschaft wichtigen Clásico gegen Real Madrid am Sonntag der zuverlässige Vertreter Wojciech Szczesny.